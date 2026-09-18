名古屋亞運女足｜中國逼和烏茲別克仍出線　日本朝鮮韓國提前晉級

愛知-名古屋亞運會女子足球項目在星期四（9月17日）進行第二輪小組賽後，八強之中已決出六席。韓國、日本和朝鮮均大勝對手提前出線，而中國隊雖僅逼和對手，不過還是鎖定八強資格。



星期四進行的首場比賽中，上屆季軍賽中以7：0大勝烏茲別克的中國女足，在再次碰頭卻陷入苦戰。上半場失球后全靠張琳艷的破門才避免落敗，只能鎖定G組的前三。

首輪比賽，中國女足以5：1大勝香港迎來開門紅，但這支目前世界排名第16的上屆季軍在第二輪小組賽中遭遇強力阻擊。

中國隊全場24腳射門仍未能突破，最終1:1戰平烏茲別克。（新華社）

中國女足1：1打和烏茲別克比賽精華▼▼▼

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世界排名第51的烏茲別克在上半場進行至44分鐘時率先發難，由後衛達達博耶娃 （Kholida Dadaboeva）頭槌補射破門，搶得領先。

下半場比賽開始，中國女足做出調整，換上包括球星王霜在內等三人，進攻也逐漸重拾優勢。上場對陣香港時攻入兩球的王霜，在第70分鐘從側路起球找到王妍雯，後者橫傳給門前的張琳艷扳平。

看到逆轉希望的中國女隊之後大軍壓上，卻始終無法找到第二個進球，全場轟出24腳射門但最終只能在第二輪逼和僅有5腳射門的烏茲別克。

賽後中國隊1勝1平手握四分繼續領跑G組，她們會在下星期一（21日）的最後一輪遇上同日以2：0戰勝香港的菲律賓，爭奪小組首名。

烏茲別克則連續收下兩場平局，積攢兩分暫且位列第三，她們下一戰將面對香港，爭取直接出線機會。三小組前兩名，以及兩支成績較好的小組第三名能晉級八強淘汰賽。

日本朝鮮韓國同日迎大勝 八強席位確定六席

同日進行的E組和F組比賽中，日本、朝鮮和韓國均迎來一場懸殊的勝利。日本女足以8：0大勝越南，而朝鮮也以相同的分數橫掃緬甸，韓國以6：0完勝孟加拉，令小組出線形勢明朗。

日本女足8：0擊敗越南。（Getty Images）

在E組的中華台北以1：0力克泰國後，同組中的越南和泰國在還剩一輪的情況下沒有積分入賬，因此雙雙收下兩連勝、共積六分的日本和中華台北得以提前出線。

F組的情況也相似，大勝孟加拉的韓國也和朝鮮女足共積六分，鎖定小組頭兩名。

G組的情況相對複雜。對比其他小組形勢，其餘小組第三名的最高積分僅為三分。這意味着，目前同積四分的中國與菲律賓女足，實際上已提前鎖定八強入場券，因此八強席位僅剩兩席。

遭遇兩連敗的香港女足仍保有一線生機，末輪若能全取三分，大概率能以成績較好的小組第三身份晉級。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】