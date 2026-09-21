亞運會2026羽毛球｜港隊男團負韓國止步　陳延澤呂俊瑋雙打贏口碑

「香港隊加油」之聲在一宮市綜合體育館此起彼落，在第四場決勝局彷彿回到香港主場。該場由陳延澤／呂俊瑋出戰雙打，這對「期間限定」的組合，挑戰世界排名第14位的姜珉赫／奇東柱，與韓國組合激戰67分鐘，縱然未能拿下關鍵一分，初次合作的二人已打出驚喜。

趙子晉 名古屋現場直擊



亞運羽毛球男子團體首圈，香港隊硬撼韓國爭出線，李卓耀、吳英倫、伍家朗分別列為第一至三號單打，兩場雙打卻變陣出擊，一直合作的呂俊瑋與洪魁駿分開出戰，造就「期間限定」的組合誕生。

香港隊由李卓耀打頭陣，領先一局下與俞泰彬（Yoo Tae Bin）戰至決勝局，先取「Match Point」惟未能把握，以1：2告負。緊接登場的洪魁駿／鄧志輝，挑戰世界第一的徐承宰／金元浩，畢竟雙方實力有差距，港隊組合連輸兩局。

名古屋亞運羽毛球｜李卓耀為港隊男團打頭陣。（趙子晉攝）

名古屋亞運羽毛球｜洪魁駿／鄧志輝挑戰世一，直落兩局吞敗。（趙子晉攝）

落後至0：2的港隊，由吳英倫上場的「第二單」不容有失，早前在中國大師賽封王的他，兩局擊敗朴相龍（Park Sang Yong）。

名古屋亞運羽毛球｜吳英倫任「第二單」擊敗韓國球手，為港隊力保晉級希望。（趙子晉攝）

韓國派出世界排名第14位的姜珉赫／奇東柱（Kang Min Kyuk／Ki Dong Ju），港隊由陳延澤夥拍呂俊瑋，即使雙方分別也是雙打球手，但兩人未曾合作，而陳延澤更是首次在國際賽戰雙打。期間限定的「陳呂配」進場時神情輕鬆，他們深知自己是衝擊的一方，壓力全在對手身上。

呂俊瑋擅長網前，陳延澤則負責後場，二人分工清晰，首局先落後再反勝21：18，二人並不像初次合作，場上展示化學作用。陳呂配第二局捱打，大部分時間落後，最多落後12：19，兩人未有放棄，一分一分把差距收窄，打出一段8：1追成20：20，惜未能乘勢反超前，以20：22遭追成平手。

名古屋亞運羽毛球｜陳延澤與呂俊瑋初次合作，兩人在球場甚為合拍。（趙子晉攝）

名古屋亞運羽毛球｜陳延澤首次參加男雙的國際賽。（趙子晉攝）

進入決勝局，雙方得分梅花間竹，一宮市綜合體育館的歡呼聲更強烈，「香港隊加油」的打氣聲此起彼落，港隊隊友落力打氣，看台上的李卓耀更是力竭聲嘶，韓國球迷也不讓專美，氣氛熱烈，可惜平衡在17：17後被打破，陳延澤／呂俊瑋負18：21，力戰67分鐘未能獲勝，港隊以1：3不敵韓國，無緣男團8強。

陳延澤與呂俊瑋首次合作出戰，卻打出默契，全場不落下風，兩人分享箇中秘訣：「畢竟團體賽抽籤最後才出爐，只練習了幾次便上場，幸好我們平時練習有留意對方，大概知道大家的球路，就算我們遇上任何對手，也是抱着衝擊的心態，在場上更放鬆、更從容去發揮。」若在關鍵時刻更堅定執行戰術，或許結果並非如此。

名古屋亞運羽毛球｜陳延澤呂俊瑋組成期間限定組合。（趙子晉攝）

名古屋亞運羽毛球｜「陳呂配」甚有氣勢。（趙子晉攝）

近年轉打混雙的陳延澤，今次男團出戰男雙，他笑言是成就解鎖，「男子球手的球很強很硬，速度又高，每球必須要十分集中，不可有任何一刻鬆懈，而且體能要求十分高。」兩人首次搭檔已有驚喜，但兩人各有穩定的拍檔，今次亞運的合作更是可一不可再，至少打過最美好的仗。

名古屋亞運羽毛球。（趙子晉攝）