亞運會2026游泳︱何詩蓓暫未登場　港隊女子100自接力第4名晉決賽

2026愛知．名古屋亞運游泳項目今早（20日）展開，香港隊獎牌希望何詩蓓雖未登場，但何甄陶等多位港將陸續登場，打破一項香港紀錄，並在女子4X100米自由泳接力順利晉級決賽。



名古屋亞運游泳｜何詩蓓在杭州亞運贏得6面獎牌。（資料圖片；楊宇翹攝）

何詩蓓上屆獨取2金1銀3銅 今屆棄戰50蛙專攻自由泳

香港游泳代表隊在今屆名古屋亞運派出19男15女共34位運動員出賽，兩大焦點當然是上屆獨得2金1銀3銅的何詩蓓，以及男子50自銀牌得主何甄陶。何詩蓓上屆在兩個主項100米及200米自由泳均贏得金牌，成為歷來首位登上亞運游泳項目頒獎台最高一格的港將，並在50自摘銀，並在50米蛙泳及兩項接力獲銅牌，今屆何詩蓓棄戰50蛙，專心應付3個自由泳獎牌項目再加上接力。

何甄陶在杭州亞運男子50米自由泳摘銀。（楊宇翹攝）

楊凱晴晉女子200米蝶泳決賽

首日游泳賽事，港隊在女子200米蝶泳初賽楊凱晴以2分15.18秒總成績第10名晉級今晚決賽，另一港將文雪兒以2:17.84秒排第12，獲列為決賽後備。男子200米混合泳初賽，盧梓霖以2分03.93秒列第15名，余東豈以2分06.15秒列第19名，均未能晉級。女子1500米（慢組）決賽，馬紫玲以17分37.48秒完成。

亞運會2026游泳︱楊凱晴晉級女子200米蝶泳決賽。（楊宇翹攝）

何甄陶男子100米自由泳無緣晉級

男子100米自由泳初賽，何甄陶在第4組出戰，Ian起跳0.64秒在10個泳手中反應第三快，頭段一度領先，相信為明天的主項50自留力，游至35米左右明顯「收油」，以52.76秒完賽，總成績列第29名。另一港將尹進廉在第3組游出51.20秒，列第24名，均未能晉級決賽。女子50米蛙泳初賽，文薈喬以32.53秒列第12位，獲列為決賽後備。

亞運會2026游泳︱何甄陶在男子100米自由泳無緣晉級。（楊宇翹攝）

關鵬100背刷新港績晉決賽

男子100米背泳初賽，香港紀錄保持者關鵬游出55.46秒，再次刷新港績，並以總成績第9名，陳鎡樵在另一組游出57.35秒，總成績列第名，未能晉級決賽。

亞運會2026游泳︱男子100米背泳初賽，香港紀錄保持者關鵬游出55.46秒再刷新港績。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱港將關鵬順利晉身男子100米背泳決賽。（楊宇翹攝）

女子100自接力何詩蓓未上陣 港隊第四名入決賽

女子4X100米自由泳初賽，何詩蓓暫未登場，港隊派出馬紫玲、王欣桐、李芯瑤、簡綽桐，游出3分45.39秒獲小組第一名，並順利以第四名成績晉級決賽。中國隊以3分37.70秒首名晉級，日本隊3分41.32秒第二，韓國隊3分45.36秒。

亞運會2026游泳︱女子4X100米自由泳初賽，李芯瑤（圖）、馬紫玲、王欣桐、簡綽桐以第四名助港隊晉級決賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱女子4X100米自由泳初賽，簡綽桐（圖）、李芯瑤、馬紫玲、王欣桐以第四名助港隊晉級決賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱女子4X100米自由泳初賽，李芯瑤（圖）、馬紫玲、王欣桐、簡綽桐以第四名助港隊晉級決賽。（楊宇翹攝）