亞運2026｜港隊女子4X100自接力摘銀　何詩蓓樂見隊中新力軍進步

名古屋亞運游泳首日賽事，何詩蓓在晚上舉行的女子4X100米自由泳接力決賽今屆首度登場，與隊友馬紫玲、李芯瑤及簡綽桐獲得銀牌，當中馬紫玲、李芯瑤兩位小將皆首次在亞運舞台亮相，何詩蓓賽後受訪時表示，很開心港隊陣中有很多具備潛力的年輕運動員，希望未來數日的比賽港隊可獲得更多獎牌。

楊宇翹東京現場直擊



亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

今屆亞運游泳賽事在東京水上活動中心舉行，女子4X100米自由泳接力是首日賽事的壓軸重頭戲。今早的初賽何詩蓓並未上陣，馬紫玲、王欣桐、李芯瑤及簡綽桐游出3分45.39秒的成績，在初賽排名第4殺入決賽。港隊決賽在第6線出戰，何詩蓓在今屆賽事首度上陣，取代王欣桐游第二棒。港隊續由馬紫玲游第一棒，以第四位交棒予何詩蓓，Siobhan很快已追至第二位，之後李芯瑤及簡綽桐力保港隊的第二名位置，成功以3分36.59秒獲得銀牌兼打破香港紀錄。

亞運游泳｜何詩蓓祝賀隊友。（楊宇翹攝）

何詩蓓：證明港隊內有很年好有潛質的年輕運動員

賽後何詩蓓表示對獲得銀牌感到很開心，尤其團隊中有兩位成員初戰亞運，「第一項就攞牌，證明港隊內有很年好有潛質的年輕運動員。今日第一日賽事已顯示出這一點，希望未來數天比賽很多香港運動員均能獲得好成績。」28歲的何詩蓓今屆第三度出戰亞運，亦是游泳隊中年紀最大一員，身為隊中「大師姐」，當隊友游泳時她在場邊落力打氣，她笑稱，「接力是較為好玩和緊張」，指出接力賽的不同之處在於「需要4個人的合作，唔係一個人控制到結果。今次全靠我們4個人一個團隊的合作和努力拿到這面獎牌。」

亞運游泳｜（左起）馬紫玲、李芯瑤、何詩蓓、簡綽桐在女子4X100米自由泳接力獲得銀牌。（楊宇翹攝）

18歲馬紫玲：全程未想結果，盡量以平常心做好自己

第一棒的馬紫玲今年18歲，初戰亞運，在決賽游54.95秒的個人最佳成績，她感到現場「氣氛好好，一上場就覺得好開心能夠在這裏比賽，全程沒有想過結果，盡量以平常心做好自己。好開心能夠參與這個團隊。」

亞運游泳｜（左起）馬紫玲、何詩蓓、李芯瑤、簡綽桐在女子4X100米自由泳接力獲得銀牌。（楊宇翹攝）

16歲李芯瑤未感壓力 「盡力延續優勢，覺得自己做得好好」

第三棒的李芯瑤更只得16歲，決賽游出相當快的54.51秒的分段時間，她卻稱時間雖較個人單項最佳成績更快，但未算是個人歷來最好成績，因此仍有進步空間。她分析，「如此大型的運動會之中游第一槍，緊張又興奮，我已經盡了力，好榮幸能在團隊之中。」面對何詩蓓交來的領先優勢，小妮子稱未感壓力，「馬紫玲和Siobhan兩棒已拉開距離，我盡力延續優勢，覺得自己做得好好。」

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

簡綽桐：「我覺得我們成個團隊都好勁！」

最後一棒的簡綽桐今年24歲，是何詩蓓以外另一位經驗較豐富的游手，她坦言最初不知道打破了香港紀錄，「我為自己和隊友感到驕傲」，她續稱：「我好開心，第一次跟她們比賽接力，我覺得我們成個團隊都好勁！」

除了馬紫玲、李芯瑤兩位小將之前，今早在初賽負責游第二棒的18歲小將王欣桐，同樣首次參加亞運，亦是今次獲得銀牌的功臣之一。