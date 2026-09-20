名古屋亞運空手道｜劉慕裳背後的無名英雄　任陪練受啟發再求進

空手道個人形世界第二的托利斯（Ariel Torres）穿上香港隊隊衣，在觀眾席上的他愁眉深鎖，緊張萬分，這名美國名將今屆名古屋亞運擔任劉慕裳（Grace Lau）的陪練員，為了協助Grace，他暫時放下運動員身份，專誠來港8星期，可惜事與願違，無緣在日本奪金。

「公道自在人心，以Grace的表現，她毫無疑問是贏家....」Ariel賽後為劉慕裳抱不平，這名「美國世二」直言裁判有偏頗，指日本選手有失誤也可奪冠。

Ariel不止是劉慕裳的陪練員，近兩個月更是她的教練、經理人，賽場內外照顧Grace，兩人合作多年，從這名世一身上，托利斯認為她重新求義精益求精。

01體育記者趙子晉 名古屋現場直擊



名古屋亞運空手道｜劉慕裳在女子個人形摘銀。（趙子晉攝）

劉慕裳是今屆名古屋亞運首日的港隊衝金希望，在豐橋市體育館舉行的空手道賽事，由原定在黃昏時份舉行決賽，日前改為一口氣連打三場。

接連淘汰伊朗及中華台北選手，輪空直入8強的劉慕裳晉身決賽，已創下亞運最佳成績，露出燦爛笑容，觀眾席上的托利斯拍手附和。這名美國的男子世界第二，穿上港隊隊衣作壁上觀，觀眾席上的他，在Grace開賽前拍一拍心口，愁眉深鎖看着Grace在場上的一舉一動，比自己比賽還要緊張。

名古屋亞運空手道｜劉慕裳出賽時，Ariel在看台上如坐針氈。（趙子晉攝）

劉慕裳在決賽完成「北谷屋良公相君」後，Ariel自豪地拍掌，胸有成竹，深信Grace的苦練有成果。兩人合作多年，Ariel今屆擔任劉慕裳的陪練員，他深知亞運會對Grace的重要性，他特意暫時放下運動員的身份，近兩個月來港全力支援Grace，日復日的訓練，不斷朝着完美進發。

公布結果的裁判器亮起五盞紅燈，不甘之情盡寫在劉慕裳臉上，金牌旁落，Grace盡快收拾心情，向在場的隊友致意，縱然托利斯不解裁判的判決，他依然給予好拍檔一個擁抱。

名古屋亞運空手道｜一個擁抱盡在不言中。（趙子晉攝）

「公道自在人心，就算你不懂空手道，以Grace的表現，誰人表現更好，相信大家也看得出，她毫無疑問是贏家。我認為Grace的表現甚至比去年世錦賽更佳，她證明自己再提升至另一層次，在我意見而言，就算日本運動員倒在地上，我相信仍可奪得金牌。在日本挑戰主場選手非易事，但絕非不可為，我對裁判的決定十分失望。」

名古屋亞運空手道｜劉慕裳為港隊摘下首面獎牌。（港協暨奧委會圖片）

空手道形由5名裁判定勝負，各裁判以主觀判斷，尺度各有不同，這是觀賞性運動的本質，當亮起五盞代表尾野真步的紅燈後，Ariel浮現兩字最道地的港式俗語。勝負是競技體育的重要一環，他坦言需時消化這成績，或許有一天想得通裁判的想法，他強調Grace絕對值得這面金牌。

名古屋亞運空手道｜Ariel特意抽兩個月協助劉慕裳備戰，Grace除了感激還是感激。（趙子晉攝）

劉慕裳在贏得世界冠軍後，反覆考慮決定參加今屆亞運，Grace的團隊一直陪伴在側，即使成績與理想有落差，仍不會抹殺Grace與團隊的努力，而Ariel近兩個月與她的最後備戰，Grace除了感激還是感激。

「十分多謝他（劉慕裳），他與我一樣，是那種練少一天習也內疚的人，他願意放棄自己的訓練時間，專注為我準備亞運，這是十分重要。他不單在訓練場上給予意見，更協助我控制場外的一切，如何把我的狀態在今日推到最高，他實在是功不可沒。」

名古屋亞運空手道｜（趙子晉攝）

在近8星期，Ariel一人充當劉慕裳的教練、陪練員、經理人等，協助Grace的同時他也有得著，「講到你電話容量爆晒仲可以講....」Ariel在劉慕裳從旁監聽下笑說，他思忖半晌，Grace重新定義精益求精。

「在她（劉慕裳）身旁，你總是不夠好，當你滿意自己有進步時，她仍在針對每一個細微位，她從不自滿。當有人比你更強、更出色時，她仍然願意如此求進，你有什麼理由再偷懶，這是我很大的動力。」

在高壓環境持續一段長時間，這對空手道最佳拍檔身心俱疲，當劉慕裳準備放鬆時，Ariel隨即重投運動員本業，沒時間休息也甘願：「因為空手道是我們喜愛的事！」