劉慕裳亞運負主場選手摘銀：「運動員精神正是明知硬仗我也會試」

空手道女子個人形（Kata）世界冠軍兼世界排名第一的香港選手劉慕裳，在名古屋第三次出戰亞運，以大熱姿態晉身決賽，她以「敖漢大」迎戰老對手尾野真步的「一百零八手」，即使表現近乎完美，卻不獲現場評判歡心，意外以0：5落敗，獲得銀牌。賽後劉慕裳直言目標以金牌而來，但她已盡全力，今次結果在她決定參賽當日已作好心理準備，「運動員精神就是，明知呢個係硬仗，我都會試。」

趙子晉名古屋現場直擊



亞運空手道｜劉慕裳在女子個人形決賽負主場選手摘銀。（趙子晉攝）

劉慕裳由2024年1月至今一直保持空手道女子個人形世界排名第一，Grace長期表現穩定，發揮出色，過去兩年贏盡亞錦賽、世錦賽、世界運動會各項大賽，並在K1聯賽兩連霸。今屆亞運唯一對手，就是世界排名第二的尾野真步，面對這位日本選手Grace贏多輸少，絕對是今屆亞運的大熱門。

亞運空手道｜劉慕裳在女子個人形決賽表現接近完美。（路透社）

亞運空手道｜劉慕裳在女子個人形決賽表現接近完美。（路透社）

劉慕裳負主場選手摘銀：「能力範圍內能夠做的我已做到」

劉慕裳一路順利晉身決賽，在香港觀眾眼中，壓軸出場的劉慕裳在決賽表現接近完美，當分牌打出，卻是代表日本選手的五盞紅燈，她坦言：「我心入面當然在叫：藍色、藍色、藍色」，上屆得銅牌，劉慕裳今屆以金牌為目標，結果不似預期，仍盡顯大將之風，賽後受訪時稱：「作為運動員，我在能力範圍內能夠做的都已經做到。」

亞運空手道｜劉慕裳在女子個人形決賽負日本主場選手尾野真步獲銀牌。（路透社）

「運動員精神正是明知硬仗我也會試」

今屆名古屋亞運在日本舉行，日本選手有主場之利，34歲的劉慕裳說，「我在去年贏得世界冠軍後，想了3個星期，我在決定打今屆亞運時已經預咗會咁，但我覺得運動員精神正是明知硬仗我也會試。」

亞運空手道｜劉慕裳在女子個人形決賽表現接近完美。（路透社）

亞運空手道｜劉慕裳在女子個人形決賽表現接近完美。（路透社）

決定出戰名古屋亞運一刻已作「心理準備」

3戰亞運仍未能踏上頒獎台最高一格，問她會否「不甘心」，劉慕裳回應：「如果今日我無好好發揮，應該會好嬲自己，但我已盡力。我可以控制的部分已經做得好好」她細數，「從過去兩個月的準備，臨場表現，以至比賽期間的控制，一路都OK，分數呢吓唔係我控制到，無得講。」

劉慕裳獲得一面銀牌，是香港代表團在今屆亞運會的第一面獎牌，同時兼獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」個人賽銀牌的50萬獎金。