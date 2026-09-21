英超｜曼聯全場比富咸少跑6.6公里遭批評欠積極性　卡域克仍護短

英超第5輪，曼聯作客以1：1逼和富咸，巴西前鋒馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）89分鐘遠射折射入網救回1分。曼聯今場比賽跑動距離為110.2公里，比富咸全隊少跑6.6公里，衝刺次數亦少富咸10次，曼聯比賽積極性再次備受抨擊，惟主帥卡域克（Michael Carrick）始終否認問題，堅稱對球隊整體表現感到滿意。



入球功臣根夏並沒有掩飾不滿，他直接將矛頭指向隊友在換邊後的精神面貌：「下半場初段，富咸比我們更有活力，我們不能接受這樣的結果。」

救世主根夏指出下半場初段富咸更加有活力。（Retuers）

紅魔名宿兼前隊長加利尼維利（Gary Neville）在擔任Sky Sports評述員時亦毫不留情，對曼聯下半場前15分鐘的混亂表現極度憤怒，「我從五歲就開始看曼聯比賽了，這是我見過最糟糕的15分鐘。太差了，我從未見過如此缺乏鬥志的表現。」

在災難性15分鐘內，富咸控球11次，總時長為5分54秒，完成111次傳球，其中56次在曼聯半場，並4次進入曼聯禁區。而曼聯這段時間內控球10次，總共耗時4分47秒，共傳球86次，半數在後場傳遞，僅在富咸禁區觸球兩次。死球時間長達4分11秒，節奏慢如「步行足球」。尼維利狠批曼聯缺乏比賽強度，防守缺乏侵略性，化身「藍色人體模型」（曼聯今場身披藍色球衣）。沉悶的15分鐘最終由利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）於63分鐘不慎擺烏龍告終。

利辛度馬天尼斯不慎射入烏龍，曼聯作客最終1：1和富咸。（Retuers）

卡域克賽後為表現護航 尾段強勢足以贏波

曼聯主帥卡域克（Michael Carrick）對球隊表現有不同解讀，「我們當然對沒能贏下這場比賽感到失望，這場比賽中肯定有很多值得我們學習的地方。我認為今日有一些積極的跡象，我們最後階段表現非常強勢。」

「我們今天踢出了很多次精彩的足球，但在英超聯賽中，你不可能總是隨心所欲，指望整場比賽都完全佔優，幾乎聯賽中沒有人能做到這一點。」卡域克甚至為曼聯沒有贏下比賽感到可惜，「大部分時間裏，我們的表現都足以贏得比賽，尤其是在進攻端。他們的門將是全場最佳。他做出了多次精彩撲救，力保球門不失，而我們兩次射門擊中門柱。」

卡域克稱曼聯最後時刻表現強勢，讚球員表現積極。（Retuers）

數據揭示曼聯「懶」已非單一比賽

儘管卡域克否認曼聯體能或者是態度存在問題，但球員表現以及數據無法掩蓋問題，據Sky Sports統計英超前4輪數據，曼聯跑動距離449.1公里僅排聯賽第14，衝刺次數379次列第18，高速跑次數、每公里衝刺次數、每公里高速跑次數等多項跑動數據，曼聯均處於倒數水平。