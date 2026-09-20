英超｜阿仙奴輸3球阿迪達狠批不尊重比賽　賴斯走甩紅牌惹爭議

英超第5輪，阿仙奴作客以0：3爆冷不敵白禮頓，吞下本季首敗。此前4輪僅失1球的槍手防線今仗全面崩盤。賽後主帥阿迪達賽後極度失望，坦言球隊表現完全不合格。



「結果和表現都非常令人失望。」阿迪達賽後痛批，「白禮頓表現比我們高出一截，他們在首個對抗與第二次對抗均佔上風，在爭奪第二落點也做得比我們優秀，然後他們就能夠打出自己的風格。除此之外，當我們控球時，尤其是在我們後半場技術非常差，不尊重比賽和比賽原則，而這些原則對於一支想要對你進行人盯人壓迫的球隊來說是必須遵守的。」

阿迪達稱今場比賽是一次教訓。（Retuers）

阿迪達補充說：「從第一次擲界外球開始，你非常明顯能感覺到，我們一次、兩次、三次讓自己陷入困境，我們需要更快擺脫困境，這是我們必須從這場比賽中汲取的最重要教訓之一。」阿仙奴連勝走勢告終，若曼城今晚擊敗新特蘭，將可在榜首拉開3分優勢。

賴斯無球報復撞人逃過紅牌 VAR認為未算暴力犯規

除了慘敗賽果，阿仙奴中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）於補時階段的爭議舉動，賽後引發討論。

賴斯無球狀態下從後踢跌耶古爾，主球證向其出示黃牌警告。（Retuers）

起初白禮頓小將馬歷耶古爾（Malick Yalcouye）在賴斯出球後輕撞其一下，隨後賴斯在無球狀態下從後撞跌對方，主裁判英格倫（Darren England）隨即向賴斯出示黃牌警告。賴斯踢人舉動令人聯想起上周曼城中場科頓（Phil Foden）領紅事件，引來不少球迷與球評質疑賴斯理應同樣被逐並停賽三場。

據英國傳媒引述英超官方消息，VAR 球證覆核畫面後指出，賴斯雖然屬於無球狀態下魯莽犯規，但發力程度與危險性尚未達到「暴力行為」的紅牌標準，因此維持現場黃牌判罰。