英超｜車路士3蛋潰敗賓福特　鋒線失靈防線5場失12球排名滑落第7

英超第5輪賽事，賓福特主場下半場連入三球，以3：0完勝車路士。蜜蜂軍團打破自1938年以來主場未嘗擊敗藍軍的紀錄，開季保持不敗躍升至積分榜第3位。今季大灑金錢重建的車路士，5場聯賽狂失12球，排名已下滑至第7位。



上半場雙方互交白卷，勝負分野出現在61分鐘，賓福特利用角球戰術打破僵局，丹斯加特（Mikkel Damsgaard）左路開出，真歷舒侯斯達（Jannik Schuster）遠柱頭槌擺渡，查頓安東尼（Jaidon Anthony）門前無人看守下頂入。

賓福特下半場狂轟3球，以3：0擊敗車路士。（Retuers）

83分鐘，賓福特快速反擊，奇雲舒哈迪（Kevin Schade）單刀被車路士門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）撲出，伊戈泰亞高（Igor Thiago）補中，賓福特擴大比數至2：0。補時4分鐘，法比奧卡華路（Fábio Carvalho）再射入一球，為賓福特鎖定3：0勝局。

賓福特打破88年來未能在主場擊敗車路士魔咒。（Retuers）

沙比阿朗素直斥下半場失控 隊長高維認死球受壓

車路士主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）對球隊掌控比賽能力表示不滿：「我認為我們失去了穩定性，也失去了下半場所需的競爭精神。正如大家所知，細節決定成敗，在這種比賽中，你不能輕易讓對手佔優。比賽是95分鐘的，而我們在季初這幾場比賽中都沒能保持住水平，這是我們需要改進的地方。」

沙比阿朗素認為車路士表現缺乏穩定性。（Retuers）

車路士隊長高維（Levi Colwill）亦認為球隊下半場表現不佳並點出問題：「下半場我們表現不夠好，我們在死球防守被對手壓制，這方面我們必須提高。我們不能指望前場三叉戟把我們從危險中解救出來，所有人都需要互相幫助。」

車路士今夏斥資逾4億歐元（約36億港元）重組陣容，逾億英鎊從維拉簽入摩根羅渣士（Morgan Rogers），防線上花費約1.5億歐元（約13.5億港元），簽入中堅麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）、右閘柏利斯特（Marco Palestra）、左閘查華利亞（Pep Chavarría）、門將馬天尼斯。

祖奧柏度缺陣下，羅渣士發揮受到影響。（Retuers）

今季英超開季，車路士藉鋒線球員火力全開彌補防線漏洞險勝富咸及白禮頓，但隨即不敵阿仙奴和賽和侯城，已經連續3場未勝。今場射手祖奧柏度（Joao Pedro）膝傷缺席，韋碧克（Danny Welbeck）取代上陣，與傷癒復出上演加盟後首秀的軒達臣（Jordan Henderson）均未能發揮作用。前場啞火，防守舊患發作，車路士作客吞3蛋慘敗，球隊開季5輪每場皆有失球，累積失守12次淪為全英超防守最差球隊。