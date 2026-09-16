英格蘭聯賽盃｜熱刺17腳射門僅換1入球　迪沙比續稱運氣差

在晏菲路球場的雨夜中，熱刺作客以1：3不敵利物浦，於英格蘭聯賽盃第3圈黯然出局。這支北倫敦勁旅今季面對頂級聯賽球隊依然一勝難求。唯一安慰，是中場干拿加歷查（Conor Gallagher）在下半場頭槌破網，為熱刺終結長達340分鐘的入球荒。



賽事數據顯示，熱刺全場多達17次起腳，卻僅下半場0：2落後時，靠一次角球機會由加歷查頂入挽回劣勢。攻效低迷與臨門一腳欠佳的弱點，讓主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）全程眉頭深鎖。然而，他賽後再度將失利歸咎於「運氣不佳」。

迪沙比將球隊入球難，今季未贏過頂級球隊的原因歸結為「運氣不佳」。（Retuers）

迪沙比賽後表示：「我們需要增加射門次數，提高射門質量，在機會出現時把握住機會。我們對這個結果感到遺憾、失望和沮喪，我認為這很不公平，但我們必須接受現實，並從這種不幸的時刻中汲取力量。我對自己和你們都很坦誠，我認為在過去的5到6場比賽中，無論是對陣紐卡素、愛華頓，甚至是諾定咸森林，還有今晚的比賽，我們都運氣不佳。」

反觀對手利物浦，全場僅12次射門、5次射正，控球率亦僅得44%，攻勢數據雖遜於熱刺，效率卻極其驚人。麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、加普（Cody Gakpo）各有一球進賬，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）心口一控一射世界波破網。紅軍破門乾脆俐落，熱刺防線則屢次陷入企穩防守、眼睜睜看著對手起腳，最終懊惱失球的重複過程。今季豪擲重金引進的馬莫殊（Omar Marmoush）等人至今仍未被激活，熱刺開季6場賽事中，僅在上一圈擊敗英冠球隊查爾頓。

干拿加歷查頭槌破網，終於打破熱刺連續3場入球荒。（Retuers）

迪沙比上季尾接掌熱刺並簽下5年長約，雖然成功帶領球會護級，但他執教13場賽事僅得4勝。迪沙比在結束聯賽盃之後表示，「我不知道周六對阿士東維拉時能否找到感覺，但我們必須找到，用意大利語來說就是『火花』，因為我們擁有足夠的實力，憑藉這些球員射入很多球。」熱刺球迷上輪打和愛華頓後已經爆發出噓聲，一向耐心不多的熱刺管理層又可以忍幾耐？