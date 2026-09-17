足球熱話︱托德波里售清股權告別藍軍　車路士勢再變天

英超球會車路士於周三（16日）宣布美國商人托德波里（Todd Boehly）及拍檔禾達（Mark Walter）同意出售各自手持的12.8%股權予球會大股東清湖資本（Clearlake Capital）。波里卸任球會主席，結束在車路士近四年任期，Clearlake將全面掌管藍軍。



波里出售手上12.8%股份後，卸任車路士主席。（Retuers）

Clearlake斥資約9.5億英鎊（約100億港元）收購波里與禾達持有的25.6%車路士股權。計及現有債務，交易將車路士整體企業估值提高至近50億英鎊（約510億港元）。財團另一名合夥人、瑞士富豪懷斯（Hansjoerg Wyss）則繼續保留持有的12.8%股份並留任董事局。

Clearlake Capital收購托德波里及禾達各自手持的12.8%股權，全面接掌車路士。（Retuers）

2022年5月，車路士前班主艾巴莫域（Roman Abramovich）受俄烏戰事牽連遭英國政府制裁，英國境內資產遭凍結，被迫出售持有近20年的球會。當時Clearlake以25億英鎊（約240億港元）收購價加上承諾注資17.5億英鎊（約169億港元）接掌藍軍。

然而入主以來車路士成績遠遠不如艾巴莫域年代，4年間只贏過歐協聯及世界冠軍球會盃，而波里的陣營與Clearlake之間矛盾漸生。雙方在球員轉會、財務方針以至對主場史丹福橋原址重建或遷往新球場的規劃理念存重大分歧。自2024年起雙方已開始探討收購對方股權的可能。

波里告別車路士留下祝福：「能夠擔任車路士主席是我的榮幸。我要感謝所有幫助球會擁有美好未來的人，包括英超聯賽、教練和球員，車路士才華橫溢的領導層和工作人員，以及無數忠實的球迷。我珍惜與Clearlake的合作關係，以及我們為支持球會短期、長期成功而共同做出的決策和投資。我相信在Clearlake的領導下，車路士已經做好繼續取得成功的準備。」