亞運會2026女排︱中華台北無緣4強　隊長廖苡任憑甜美笑容受熱捧

2026愛知．名古屋亞運會女子排球8強賽事中，中華台北以0：3不敵日本隊，無緣晉級4強，但女排隊隊長廖苡任甜到治癒的笑容取得眾多日本球迷喜愛，日媒《THE ANSWER》盛讚為「排球界的偶像」與「台灣至寶」，當地網民在評論區直呼「怎麼會這麼可愛！」



中華台北女排隊長廖苡任。（AINAGOC）

日媒封廖苡任為「中華台北排球界偶像」

現年29歲的廖苡任在2024年至2025年度賽季曾效力於日本V聯賽球隊「福岡Kanoa Laulea's」，當時已憑甜美氣質與傳球技術在當地累積大量粉絲。日媒報道指，身為二傳手的她是球隊掌控比賽節奏的靈魂，在中華台北排球界更如同「偶像」般的存在。

中華台北女排隊長廖苡任（左）。（AINAGOC）

日媒翻出她在社交平台分享的生活照，無數台日網民湧入評論區大讚：「怎麼會這麼可愛」、「場上場下都好迷人」、「太可愛了，好喜歡妳」。

日媒翻出她在社交平台分享的生活私照，無數台日網民湧入評論區大讚「怎麼會這麼可愛」。（ig@elaine0608）

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廖苡任：油箱還有油就會續戰

廖苡任曾提及名古屋亞運後可能退役，但2026年7月媒體日受訪時稱目前「尚未定案」，主要視乎身體狀況而定：「假如油箱裏還有油，不排除續戰賽場。」她說，不想把遙遠的未來想得太滿，只要身體允許、表現受肯定、國家隊有需要，都願意繼續打。