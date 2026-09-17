名古屋亞運排球︱香港女排力戰負越南　鬥志可嘉惜無緣晉級8強

愛知．名古屋亞運2026的排球次日賽事，香港女排在第二場分組賽對越南。由於港隊昨日在D組首場0：3負韓國，而世界排名只較韓國低4位的越南首仗3：0挫卡塔爾，因此為出線今場基本上非勝不可。跟首仗對韓國一樣，香港隊全力應戰，可惜再次以0：3敗陣，無緣晉級8強。



名古屋亞運排球︱香港女排難以抵擋1.9米的「越南朱婷」陳氏青翠。（AINAGOC）

名古屋亞運女子排球｜「越南朱婷」陳氏青翠身高1.9米

2026亞運女排項目共有14隊參賽，球隊分成4組，每組頭兩名可晉身8強。香港女排被編入D組，同組對手包括越南、韓國及卡塔爾，首輪0：3負同組實力最強的韓國之後，今日（17日）面對越南全力爭勝。根據最新世界排名，越南女排排名32，香港排名127位，雙方實力同樣有一定差距。越南隊隊長陳氏青翠身高達1.9米，單是這位獲譽「越南朱婷」的主攻手，已經非常難應付。

名古屋亞運排球︱香港女排力戰負越南，無緣晉級8強。（AINAGOC）

越南首局曾拋離 港隊末段力追迫至對方叫暫停

首局開賽越南果然一路領先，局尾曾領放至20：14。香港隊逐分追趕，主將詹穎琳連續兩球扣殺得手，加上梁雅貽（Nikita）發出Ace球，港隊追至20：22的兩分差距，迫得越南隊教練叫暫停。越南隊隨即再拉開至24：20，輪到港隊叫暫停，調整後力追至22：24，惟難阻越南隊再得一分，並以25：22贏得首局。

名古屋亞運排球︱越南副攻陳氏碧水今場亦有7分進帳。（AINAGOC）

港隊第二局失誤增 以15：25落敗

第二局港隊形勢更為不妙，球員接連失誤，早段已落後至7：14，港隊教練郭建全叫暫停嘗試「止血」。越南隊今場戰術變化甚多，港隊調整後就算有小將彭琛怡的重炮，及老將余映姿後備入場得分，依然未能拉近差距，遭拋離至10：22。技高一籌的越南以25：15再下一城。

名古屋亞運排球︱香港女排力阻陳氏青翠扣殺。（AINAGOC）

港隊第三局初段曾與越南拉成均勢

第三局港隊在早段落後1：4時連得3分，追至4：4平手，全隊表現較上局明顯改善，失誤減少，一傳問題亦較少出現，就算越南仍佔上風，港隊分數上能與對手咬得較緊。詹穎琳網前「食叉燒」，港隊追至11：13只落後兩分，之後再追至13：14的一分差距。可惜港隊未能維持好表現，越南以25：18再勝一局，以局數3：0勝出。越南隊實力強大，18歲新星主攻范琼香獨得全場最高的20分，22歲的接應二傳阮氏茶美亦得15分，陳氏青翠不用打足全場越南已順利獲勝。

名古屋亞運排球︱香港隊主將詹穎琳今場有8分進帳。（AINAGOC）

港隊兩連敗無緣晉級 越南率先晉級8強

同組的韓國今日以3：0擊敗卡塔爾，與越南在D組同得兩連勝，雙雙提早出線8強。而港隊在兩連敗後已無緣晉級，只能寄望最後一場分組賽對卡塔爾全力爭取勝仗。卡塔爾目前世界排名107位，較香港隊高20位。

名古屋亞運排球｜梁雅貽今場攻下5分。（AINAGOC）

新星主攻鄧心弦表現亮眼 彭琛怡今場強攻得10分

港隊即使再吃敗仗，但表現並不差，尤其球隊由業餘球手組成，本身在實力上無論跟韓國還是越南均有距離。身高上的「先天不足」，依然無懼與強大對手力拚，精神可嘉。上場港隊失誤多達20次，今場減少至11次；進攻方面頻頻得手，後場防守亦多次成功，下場面對卡塔爾絕對有力一拚。

名古屋亞運排球︱彭琛怡（25號）今場亦取得10分。（資料圖片/AINAGOC）

首場後備上陣攻下8分的小將彭琛怡（Wilson Halimah Zampaligre），今場更得到10分，詹穎琳亦有8分進帳。今場最耀眼的港隊成員為年僅18歲的主攻新星鄧心弦，她今場扣殺得11分、加上發球得4分，獲得港隊全隊最高的15分，失誤亦較上場對韓國減少。

名古屋亞運排球︱新星主攻鄧心弦（7號）今場獲得港隊最高的15分。（AINAGOC）

名古屋亞運排球︱香港隊在隊長張曉諾帶領下，後場防守表現不俗。（AINAGOC）

名古屋亞運排球︱越南兩連勝，提早晉級8強。（AINAGOC）

名古屋亞運女子排球｜次日賽程／賽果

A組

印尼 對 尼泊爾



B組

哈薩克 3：1 菲律賓



C組

中華台北 3：0 蒙古

泰國 對 吉爾吉斯



D組

香港 0：3 越南

韓國 3：0 卡塔爾

