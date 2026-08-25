名古屋亞運會2026排球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的排球項目將於9月16日至10月3日舉行，本文詳列香港排球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026排球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月16日至10月3日

比賽地點：小牧市運動公園綜合體育館﹑岡崎中央綜合公園體育館

比賽項目：男子組﹑女子組

金牌數目：2

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊名單

香港排球隊出戰名古屋亞運的名單，名單待官方公布後將更新。

名古屋亞運2026排球｜香港女子排球隊曾出戰杭州亞運。（資料圖片；趙子晉攝）

名古屋亞運2026排球｜香港男子排球隊曾出戰杭州亞運。（資料圖片；趙子晉攝）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊分組及賽程

香港男子排球隊被編入C組，同組對手包括有卡塔爾、印度及越南。香港女排球隊被編入D組，同組對手包括越南、韓國及卡塔爾。以下為香港排球隊的賽程，將隨大會最新公布及晉級形勢而更新。

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月16日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程 日期 香港時間 賽事 對賽 9月16日 上午9:00 女子分組賽 香港Vs卡塔爾

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月17日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程 日期 香港時間 賽事 對賽 9月17日 上午9:00 女子分組賽 香港Vs韓國

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月18日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程 日期 香港時間 賽事 對賽 9月18日 上午9:00 女子分組賽 香港對越南

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月20日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 對賽 9月20日 上午9:00 女子8強* 女子名次賽 待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 對賽 9月21日 上午9:00 女子4強* 女子名次賽* 待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 對賽 9月22日 上午9:00 女子金牌戰﹑銅牌戰﹑名次賽* 待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月27日 上午9:00 男子分組賽 香港Vs卡塔爾

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月28日 上午9:00 男子分組賽 香港Vs印度

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月29日 上午9:00 男子分組賽 香港Vs越南

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 10月1日 上午9:00 男子8強* 男子名次賽 待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（10月2日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 10月2日 上午9:00 男子4強* 男子名次賽* 待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 10月3日 上午9:00 男子金牌戰﹑銅牌戰﹑名次賽* 待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊往績

香港排球隊過去未曾在亞運獲得獎牌，港隊上屆杭州亞運皆參加男﹑女子組，男子隊小組賽兩戰不敵卡塔爾及泰國；女子隊在分組賽擊敗阿富汗，取得名次賽資格，最後以第10位完成賽事。

資料來源：名古屋亞運官網、維基