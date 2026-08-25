名古屋亞運會2026排球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：趙子晉
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的排球項目將於9月16日至10月3日舉行，本文詳列香港排球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026排球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月16日至10月3日
比賽地點：小牧市運動公園綜合體育館﹑岡崎中央綜合公園體育館
比賽項目：男子組﹑女子組
金牌數目：2

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊名單

香港排球隊出戰名古屋亞運的名單，名單待官方公布後將更新。

名古屋亞運2026排球｜香港女子排球隊曾出戰杭州亞運。（資料圖片；趙子晉攝）
名古屋亞運2026排球｜香港男子排球隊曾出戰杭州亞運。（資料圖片；趙子晉攝）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊分組及賽程

香港男子排球隊被編入C組，同組對手包括有卡塔爾、印度及越南。香港女排球隊被編入D組，同組對手包括越南、韓國及卡塔爾。以下為香港排球隊的賽程，將隨大會最新公布及晉級形勢而更新。

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月16日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程

日期

香港時間

賽事

對賽

9月16日

上午9:00

女子分組賽

香港Vs卡塔爾

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月17日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程

日期

香港時間

賽事

對賽

9月17日

上午9:00

女子分組賽

香港Vs韓國

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月18日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程

日期

香港時間

賽事

對賽

9月18日

上午9:00

女子分組賽

香港對越南

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月20日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

對賽

9月20日

上午9:00

女子8強* 女子名次賽

待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

對賽

9月21日

上午9:00

女子4強* 女子名次賽*

待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

對賽

9月22日

上午9:00

女子金牌戰﹑銅牌戰﹑名次賽*

待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月27日

上午9:00

男子分組賽

香港Vs卡塔爾

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月28日

上午9:00

男子分組賽

香港Vs印度

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月29日

上午9:00

男子分組賽

香港Vs越南

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

10月1日

上午9:00

男子8強* 男子名次賽

待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（10月2日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

10月2日

上午9:00

男子4強* 男子名次賽*

待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

10月3日

上午9:00

男子金牌戰﹑銅牌戰﹑名次賽*

待定

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊往績

香港排球隊過去未曾在亞運獲得獎牌，港隊上屆杭州亞運皆參加男﹑女子組，男子隊小組賽兩戰不敵卡塔爾及泰國；女子隊在分組賽擊敗阿富汗，取得名次賽資格，最後以第10位完成賽事。

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資料來源：名古屋亞運官網、維基

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