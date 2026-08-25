名古屋亞運會2026排球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的排球項目將於9月16日至10月3日舉行，本文詳列香港排球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026排球｜比賽日期
比賽日期：2026年9月16日至10月3日
比賽地點：小牧市運動公園綜合體育館﹑岡崎中央綜合公園體育館
比賽項目：男子組﹑女子組
金牌數目：2
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊名單
香港排球隊出戰名古屋亞運的名單，名單待官方公布後將更新。
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊分組及賽程
香港男子排球隊被編入C組，同組對手包括有卡塔爾、印度及越南。香港女排球隊被編入D組，同組對手包括越南、韓國及卡塔爾。以下為香港排球隊的賽程，將隨大會最新公布及晉級形勢而更新。
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月16日）
日期
香港時間
賽事
對賽
9月16日
上午9:00
女子分組賽
香港Vs卡塔爾
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月17日）
日期
香港時間
賽事
對賽
9月17日
上午9:00
女子分組賽
香港Vs韓國
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月18日）
日期
香港時間
賽事
對賽
9月18日
上午9:00
女子分組賽
香港對越南
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月20日）
日期
香港時間
賽事
對賽
9月20日
上午9:00
女子8強* 女子名次賽
待定
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月21日）
日期
香港時間
賽事
對賽
9月21日
上午9:00
女子4強* 女子名次賽*
待定
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月22日）
日期
香港時間
賽事
對賽
9月22日
上午9:00
女子金牌戰﹑銅牌戰﹑名次賽*
待定
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月27日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月27日
上午9:00
男子分組賽
香港Vs卡塔爾
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月28日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月28日
上午9:00
男子分組賽
香港Vs印度
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（9月29日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月29日
上午9:00
男子分組賽
香港Vs越南
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（10月1日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
上午9:00
男子8強* 男子名次賽
待定
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（10月2日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月2日
上午9:00
男子4強* 男子名次賽*
待定
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程（10月3日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月3日
上午9:00
男子金牌戰﹑銅牌戰﹑名次賽*
待定
名古屋亞運2026排球｜香港排球隊往績
香港排球隊過去未曾在亞運獲得獎牌，港隊上屆杭州亞運皆參加男﹑女子組，男子隊小組賽兩戰不敵卡塔爾及泰國；女子隊在分組賽擊敗阿富汗，取得名次賽資格，最後以第10位完成賽事。
資料來源：名古屋亞運官網、維基