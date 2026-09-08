名古屋亞運｜詹穎琳的一萬公里外流記　練到哭也要見識世界｜排球

距離香港12000公里的大西洋島嶼聖米格爾島（São Miguel Island），以美麗的火山口湖聞名。陽光海灘，景致如畫，島民每天生活十分悠閒——除了「鐵皮屋」裏的人。

所謂的「鐵皮屋」是葡萄牙職業排球會Clube Kairós的訓練基地，即將第三次出戰亞運的香港女子排球隊大槌手詹穎琳，曾經一星期七天都在裏面渡過。她於2024年獲得外闖機會，加盟這支球隊，做了八個月全職排球員。

訓練基地記載她從正選出場到後備上陣、由大槌手變成自由人。是關於「放下身段」的故事嗎？「詹詹」爽朗回答：「也沒有什麼放不放下身段，我本身就是第一次打職業，一張白紙，我去葡萄牙就是要經歷全職是什麼一回事。」

「感覺到與世界的差距，就要迫自己進步。」

攝影：梁鵬威



名各屋亞運排球｜詹穎琳。（梁鵬威攝）

Clube Kairós不像波圖、士砵亭這些大球會，球會的主場沒有冷氣，屋頂以鐵皮鋪設，樓底不高，比賽場地只有數排觀眾席，有點像香港渡假營的體育館。球隊每周訓練五天，每天兩節，內容涵蓋體能和戰術，每節訓練由葡萄牙籍主教練Carronha Joao主理，兩名助教和數據分析人員從旁協助，到了周末就是聯賽比賽日。

詹穎琳的隊友來自五湖四海，巴西、阿根廷、日本、葡萄牙、以色列、美國等，大家都視Clube Kairós為跳板，人人爭取機會，渴望其他歐洲球會招手。

詹穎琳曾經外闖葡萄牙打職業排球聯賽。（梁鵬威攝）

詹穎琳起初不乏上陣機會，然而她的身形與力量實在難與其他大槌隊友比拚，身高甚至只比負責防守的自由人高一點點；漸漸，她更開始暴露一傳不穩定的弱點，上陣時間愈來愈少。

「噢，原來職業排球就是這樣！球隊定了打法，配合不了就沒機會上陣，就是如此簡單。」

「噢，原來職業排球就是這樣！球隊定了打法，配合不了就沒機會上陣，就是如此簡單。」詹穎琳說。（梁鵬威攝）

「逃離」後備席的方法只得一個，就是不斷苦練。明知一傳未夠好，詹穎琳每次練一傳時就特別用功，無數次接球、出界、接球、出界，重複又重複，她在這所沒有時鐘的鐵皮屋裏，只想得到教練一句「Good Pass」。

「各個位置都有清楚的分工，哪個位置的球我必須救到，救不到就是我失誤，球場上的對與錯十分清晰，不存在任何灰色地帶。」她說。

明知一傳未夠好，詹穎琳每次練一傳時就特別用功，無數次接球、出界、接球、出界，重複又重複。（梁鵬威攝）

作為大槌手的詹穎琳，曾經遊走於隊中不同位置，有時是接應二傳，有時是發球防守，連自由人都做過。

「我覺得出場就是證明你有能力，教練都看到我其他優點，又可以貢獻球隊。」

「我覺得出場就是證明你有能力，教練都看到我其他優點，又可以貢獻球隊。」詹穎琳說。（梁鵬威攝）

全職打排球的生活，每天只得一種規律，就是練習、休息、練習、睡覺，實力與身形都不及隊友的詹穎琳，好幾次練到哭，「時間很漫長，接完一球又一球，從來都不知道要練多久」，但哭完、發洩完，一覺睡醒，明天早上又是一條好漢。

「本身抱着挑戰的心態出發，今次外流感覺到與世界的差距，很快便覺得自己未夠班，只好死練逼自己進步。」

「本身抱着挑戰的心態出發，今次外流感覺到與世界的差距，很快便覺得自己未夠班，只好死練逼自己進步。」詹穎琳說。（梁鵬威攝）

詹穎琳的葡萄牙職業之旅，在球隊僅以聯賽第五名完成球季後，經歷八個月便告終。她之後亦收到其他球會邀請，但因家庭理由婉拒。

「夠喉嗎？」我問。

「當然不夠呀！」詹穎琳一邊健身一邊說：「我覺得一定要見識世界，外闖是唯一的方法。」

「我覺得一定要見識世界，外闖是唯一的方法。」詹穎琳說。（梁鵬威攝）

名古屋亞運的香港故事