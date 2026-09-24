2026亞運｜印度MMA女將按賽例因體重落敗　賽後痛哭轟不公拒握手

名古屋亞運的綜合格鬥（MMA）女子傳統60公斤級準決賽於9月20日舉行。印度女子選手蘇琪卡塔利亞爾（Suchika Tariyal）與新加坡選手張慧芬打成平手後，因大會按賽例，當雙方最後平手時會按早上過磅時的體重誰人較輕決定輸贏，塔利亞爾因此被判落敗，無緣決賽。

不滿判決的她當場崩潰痛哭，不僅拒絕與對手握手，更指裁判處理不公。



印度女子選手蘇琪卡塔利亞爾（Suchika Tariyal）與新加坡選手張慧芬打成平手後，因大會「比體重」的特殊規則被判落敗，無緣決賽。（網上影片截圖）

不滿判決的她當場崩潰痛哭，不僅拒絕與對手握手，更指裁判處理不公。（網上影片截圖）

延長賽難分高下 700克之差成勝負關鍵

塔利亞爾在女子60公斤級準決賽中，與新加坡選手張慧芬展開激戰，2人一路鏖戰至延長賽後依然打成平手。根據賽事規則，若延長賽後仍無法分出勝負，將比較選手當天的過磅體重，由較輕的一方獲勝。

根據名古屋亞運會MMA賽事規程，當雙方在常規時間和延長賽後仍為平手時，將比較選手當天的過磅體重或臨場即時過磅的體重作為判定依據，體重較輕者直接獲勝；若體重相同，則依據裁判評分或加賽。 此規則主要鼓勵運動員在體重控制上更精確，避免因超重而獲得不公平優勢。最終張慧芬體重比塔利亞爾輕700克，成功進入決賽。

面對這個結果，塔利亞爾極度失望與不甘，當場拒絕與張慧芬握手並落淚。（網上影片截圖）

選手不滿判決痛哭拒握手 申訴遭駁回直言「不公平」

面對這個結果，塔利亞爾極度失望與不甘，當場拒絕與張慧芬握手並落淚。印度隊賽後提出申訴但遭到駁回。塔利亞爾接受訪問時更直言：「我完全無法接受這個判決，這不公平。裁判根本不想聽我們解釋。」

塔利亞爾接受訪問時更直言：「我完全無法接受這個判決，這不公平。裁判根本不想聽我們解釋。」（網上影片截圖）

雖然塔利亞爾最終僅獲得銅牌，但由於本屆亞運是首次將綜合格鬥列為正式比賽項目，塔利亞爾仍寫下歷史，成為印度史上首位獲得亞運MMA獎牌的運動員。