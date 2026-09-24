亞運會2026游泳︱何詩蓓下午4時力爭今屆第三金　50自次名入決賽

何詩蓓（Siobhan Haughey）在2026愛知．名古屋亞運順利蟬聯女子100米及200米自由泳金牌，休息一天後，今早（24日）在上屆獲得銀牌的50米自由泳初賽再次亮相，力爭個人今屆第三面金牌。

楊宇翹日本東京現場直擊



亞運會2026游泳︱何詩蓓休息一天，出戰女子50米自由泳初賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱港隊今屆大豐收 頭4日賽事累積2金2銀1銅

香港游泳隊在今屆亞運大豐收，首日賽事已在何詩蓓領軍夥拍馬紫玲、李芯瑤、簡綽桐在女子4X100米自由泳接力摘下銀牌，次日何詩蓓衛冕女子200米自由泳金牌，何甄陶亦連續兩屆獲得男子50米自由泳銀牌。第三日賽事，何詩蓓在女子100米自由泳亦順利衛冕，加上昨日（23日）簡綽桐在女子100米蝶泳取得銅牌，在東京水上運動中心舉行的游泳賽事頭4天，港隊已累積2金2銀1銅。

亞運會2026游泳︱何詩蓓再獲李芯瑤相伴，50自力爭今屆第三金。（楊宇翹攝）

何詩蓓力爭第三金 50自輕鬆次名入決賽

女子50米自由泳初賽，上屆亞運50自銀牌得主何詩蓓在第3組亮相，她在第4線出賽，身旁第3線是港隊16歲泳將李芯瑤，第5線原本是有主場之利的池江璃花子，但這位日本名將並未上陣。

亞運會2026游泳︱何詩蓓50自初賽輕鬆晉級。（楊宇翹攝）

何詩蓓以24.70秒率先觸池，並以總成績第二名晉級下午4時上演的決賽。李芯瑤的時間為25.31秒，以第7名的成績同樣游進決賽。

亞運會2026游泳︱何詩蓓身邊的李芯瑤再次陪師姐游進決賽。（楊宇翹攝）

首名晉級的是中國泳手吳卿風，她的時間為24.33秒，相信是何詩蓓爭奪今屆第三金的最強對手。23歲的吳卿風在50自的個人最佳時間為24.02秒，較何詩蓓的PB 24.30秒更快，由於下午的決賽已是何詩蓓今屆的第7場比賽，加上年齡亦較吳卿風大5歲，因此要爭取這面金牌的難度肯定較她獲得金牌的100自和200自更高。

兩小將齊游進女子200米蛙泳決賽

14歲的高嘉蓮在女子200米蛙泳初賽第1組出戰，100米觸池在8位泳手中排第7位，但小妮子後勁凌厲，以2分33.24秒排小組第4，並以總成績第8名晉級決賽。這是繼400米混合泳後，高嘉蓮在今屆亞運的第二項決賽。18歲的林韵晴在另一組游出2分33.32秒，以第9名的成績同樣能夠亮相決賽。

麥世霆、趙浩俊雙雙晉級男子200蛙決賽

男子200米蛙泳初賽，香港「世青蛙王」麥世霆在第2組出戰，游出2分11.69秒，以總成績第5名順利晉級。另一港將趙浩俊（Adam Chillingworth）在第3組以2分13.05秒，亦能以第9名入決賽。

其他港將方面，男子50米蝶泳初賽李昇海以24.30秒列第16名，何沛熹以24.40秒列第17名，均無緣晉級。王一舜出戰男子800米自由泳，8:43.16