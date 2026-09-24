亞運會2026｜武術散打梁宇航摘銀：已盡全力，感激自己力拚至最後

香港隊武術散打今屆寫下「零的突破」，繼陳紫晴在女子52公斤級奪得銅牌；梁宇航今早在男子60公斤級決賽衝擊金牌。



亞運會2026．武術散打︱梁宇航（紅方）金牌戰負中國選手唐思碩摘銀。（路透社）

亞運會2026｜武術散打港將梁宇航金牌戰負中國強敵摘銀

梁宇航在男子60公斤級金牌戰面對中國選手唐思碩，首局以0：5大比數落敗，次局戰至中段以分差太大，被裁判判定落敗，提早終止比賽。梁宇航仍為香港在散打項目摘下一面歷史性的銀牌。

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亞運武術｜散打運動員梁宇航在今屆賽事表現出色，一路晉級至金牌戰。（夏家朗攝）

梁宇航：「我已盡全力，感激自己力戰至最後一刻」

雖然金牌戰面對唐思碩戰況一面倒，但梁宇航賽後接受Hoy電視台訪問時稱，「好開心，都收貨」，就算與金牌擦身而過，宇航說：「我已盡全力，覺得是贏咗呢塊牌返嚟，很感激自己力戰至最後一刻。」

亞運會2026．武術散打︱梁宇航賽後承認，他腳上有微傷。（夏家朗攝）

首局以0：5大比數落敗，宇航分享，教練請他在第二局再加快節奏，並嘗試多以後腿攻擊，可惜他次局早段已跌倒一次，由於一局內兩次跌倒便會立即輸掉，因此他只能打得較為保守，最終因分差太大，遭裁判提早終止比賽，他直言，「有少少嬲自己」。

亞運會2026．武術散打︱梁宇航金牌戰陷入捱打局面。（路透社）

今屆之前的比賽都是晚上舉行，金牌戰卻是日本時間早上9時58分開賽，21歲的梁宇航承認「來不及食嘢」，自覺有點準備不足便要上陣，他更指之前並未透露「腳有少少傷」，不過他拒絕以種種不利因素作為落敗借口，認為初戰亞運吸收了寶貴經驗。

他為港隊贏得一面男子武術散打60公斤級銀牌，已寫下武術港隊在亞運的新一頁。他將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃的50萬元獎金，宇航稱會用獎金來「請家人食嘢和去旅行，對自己好啲。」