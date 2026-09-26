亞運會2026｜香港棒球隊打線爆發挫宿敵菲律賓　取今屆首場勝仗

香港棒球隊因為胡子彤在陣而成為焦點，然而他們在今屆亞運接連落敗，與亞洲列強的差距也在Threads引起不少討論。眾將頂住壓力，今日面對宿敵菲律賓，藉着打線大爆發，六名打者取得打點，終以7：5取得今屆首勝，也一圓多年來擊敗菲律賓的目標。



香港隊首戰大幅領先下反負泰國，雖然他們經過一晚沉澱重整旗鼓，但面對實力達世界級的韓國和中華台北，迎來兩場被扣倒的大敗，投手曾健南在對中華台一戰投出觸身球，更引發兩地網民激辯。

亞運棒球｜香港棒球隊擊敗菲律賓，圖為港棒早前的賽事。（夏家朗攝）

港隊在昨日首場名次賽不敵巴勒斯坦，今日再撼菲律賓，這支東南亞隊伍是香港隊多年來的宿敵，除了十年前在U18賽事曾擊敗對手，在成人賽界別一直都是對方的手下敗將，當年是U18其中一員的林澧謙直言，「好想有一次係佢哋喺球員席，我哋喺球場攞住區旗慶祝」。

林澧謙的多年心願，終在名古屋亞運達成。雖然港隊先落後0：2，但打線在第五局開始接連爆發，陳卓喬、馬翰文、Fung Anson、胡子彤、陳思宇及林澧謙均錄得打點。戰至第七局，賽事因為天雨暫停大約一小時，猶幸港隊未受影響，雙方在第八及第九局均未得分，最終港隊以7：5首度於亞運擊敗菲律賓，也取得今屆首場勝仗。