亞運會2026劍擊｜陳樂熹首踏頒獎台　多年努力終獲回報

港隊男子佩劍代表陳樂熹（Royce）就讀拔萃男書院，與他同一屆的「Class of 2022」不乏香港運動員，黃澤林（Coleman）、吳英倫（Jason）、梁千雨、姚鈞濤也是他的「同學仔」，Coleman及Jason更是他的7J班同學。

Royce的7J班舊同學，創下香港第一人、世界亞軍、大師賽冠軍等頭銜，「幾個入面我成績最差....」陳樂熹時常把這個自嘲放在口邊。今屆亞運後，Royce也冠上「亞運銅牌」的頭銜。

求進步從來沒有捷徑，Royce自12歲轉打佩劍，從小已是「工作狂」，加操是他的日常，努力至今終獲亞運獎牌，是肯定，也是救贖。

趙子晉名古屋現場直擊



名古屋亞運劍擊｜港隊男佩相隔一屆再踏頒獎台。（趙子晉攝）

拔萃男書院曾經的7J班，是本地體壇搖籃，黃澤林、吳英倫、陳樂熹等也是來自這班，如今有人為香港創歷史、成為香港網球史上首人躋身世界前100；有人剛剛在中國羽毛球大師賽贏冠軍。

陳樂熹近年成績不俗，世界盃分站曾打入8強，曾摘亞錦團體銅牌，只是相比之下較為暗淡。「幾個入面我成績最差....」Royce如今有望擺脫這個自嘲。

名古屋亞運劍擊｜陳樂熹。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜陳樂熹在團體賽8強為港隊奠勝。（趙子晉攝）

陳樂熹第二度參加亞運會，在個人賽8強不敵韓國名將吳尚旭，團體賽8強鬥烏茲別克，Royce負責完成比賽的守尾門，港隊今場大部分時間領先，即使對手一度追近比分，幸好還是有驚無險，以45：40鎖定勝局，晉級四強，穩奪生涯首面亞運獎牌。即使四強戰不敵韓國，Royce與隊友摘下銅牌，對自己也是意義重大。

陳樂熹與不少香港劍手一樣，起步時先接觸花劍，在小學階段也有不錯成績，曾獲得學界獎項，但他決意轉戰佩劍。有花劍的基本功，改打佩劍更易上手，早在本地的14歲以下分齡賽取得佳績，然後繼續向上挑戰，佳績頻頻。

名古屋亞運劍擊｜港隊男佩。（趙子晉攝）

Royce的成功非朝夕之事，從小深明求進步是沒有捷徑，當他年紀輕輕往新加坡參加訓練營，每天兩節訓練以外，自發性早晚各加一節健身環節，當年的他仍未夠14歲。Royce自言如今已比以前「懶惰」，作為全職運動員的他，訓練是他的工作，只是加操的頻率不及以前。

「從小訓練至今，花過不少努力、汗水，如今踏上頒獎台彷彿一切都是值得，對我與隊友是肯定，某程度是一種圓滿....」除了是肯定，也是救贖。

名古屋亞運劍擊｜亞運獎牌對陳樂熹是肯定也是救贖。（趙子晉攝）

陳樂熹3年前首戰杭州亞運，當時8強戰對伊朗一仗，港隊一直領先，卻在Royce上場的第7場失優勢，「當時輸4：10，我一世都記得.....」最後港隊不敵伊朗，無緣獎牌，陳樂熹的自責一直在心中，「是阿天（羅浩天）的最後一屆，因為我而失落獎牌，內疚了一段時間....」

挫折是成長的必經之路，懷着上屆的悔恨，是Royce再戰亞運的動力之一，最後獲得一面銅牌，「這面獎牌要送給阿天，當作是我的賠罪。」

就算沒有獎牌，陳樂熹也是實實在在的亞運銅牌得主，與7J班的同學仔走得更近，「對自己增添一點點信心，很開心加入他們，但我深信這是第一步，而不是終點。」陳樂熹懷着這亞運獎牌，朝更遠大的目標進發。