亞運會2026馬拉松︱羅映潮黃卓寧列第11及13名　林穎璋男子組第15

愛知．名古屋亞運2026馬拉松項目，香港田徑隊派出林穎璋出戰男子組，以及羅映潮、黃卓寧參加女子組。率先出發的男子組，林穎璋以2小時22分04秒，列第15名。羅映潮在女子組以2小時40分46秒列第11名，黃卓寧以2小時42分33秒，列第13名。

楊宇翹名古屋現場直擊



亞運會2026馬拉松︱林穎璋男子組列第15名。（楊宇翹攝）

今屆亞運馬拉松賽事會在舉行田徑項目的名古屋市瑞穂公園陸上競技場出發，途中經過名古屋市中心及名古屋城，經過名古屋市博物館再返回瑞穂公園陸上競技場衝線。林穎璋頭10公里守在第19位，半程1小時09分54秒追至第17，末段再追上多兩個選手，以2小時22分04秒完成賽事，列第15名。

亞運會2026馬拉松︱林穎璋男子組列第15名。（楊宇翹攝）

日本29歲選手山下一貴，早至中段與另外4名選手形成領先集團，至40公里拋離對手，以2小時10分49秒率先衝線，在主場贏得金牌。印度選手巴禾（Sawan Barwal）以2小時11分37秒獲銀牌，中國選手豐配友以2小時12分13秒獲銅牌。

亞運會2026馬拉松︱日本29歲選手山下一貴奪金。（楊宇翹攝）

亞運會2026馬拉松︱羅映潮出戰女子馬拉松。（楊宇翹攝）

女子組方面，羅映潮全程維持穩定配速，10公里時間37分48秒，半程時間1小時19分13秒，35公里2小時13分32秒；黃卓寧10公里時間39分13秒，半程1小時36分48秒，35公里2小時15分27秒。

亞運會2026馬拉松︱黃卓寧出戰女子馬拉松。（楊宇翹攝）

巴林代表哈比迪（Shitaye Habte）以2小時27分31秒奪冠，來自西藏的中國跑手次仁措姆以2小時27分43秒獲得銀牌，日本主場選手矢田美久（矢田みくに）2小時27分56秒獲銅牌，另一日將佐藤早也伽以2小時28分14秒獲第4名。

亞運會2026馬拉松︱女子馬拉松前列選手。（楊宇翹攝）

港將羅映潮以2小時40分46秒列第11名，黃卓寧以2小時42分33秒，列第13名。