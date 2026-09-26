亞運會2026乒乓球︱杜凱琹吳詠琳女雙鎖定獎牌 陳顥樺男單8強止步

名古屋亞運會2026乒乓球項目，港將力爭踏上頒獎台，只剩下最後兩個希望。陳顥樺在男子單打8強面對中華台北球手林昀儒，杜凱琹、吳詠琳在女子雙打8強面對新加坡組合黎明映／舒麟茜。



亞運會2026乒乓球︱香港隊代表陳顥樺。（路透社）

亞運會2026乒乓球︱港隊混雙、男雙提前下馬 僅餘兩最後獎牌希望

港乒在今屆亞運路途不順，女團16強負新加坡止步，男團8強不敵韓國出局。而港隊獎牌希望、黃鎮廷／杜凱琹早前已在混雙8強負印度組合，「前世一」男雙組合黃鎮廷／陳顥樺則在16強1：3負伊朗組合下馬，再次與獎牌擦身而過。

亞運會2026乒乓球︱香港隊代表杜凱琹女單16強負王曼昱。（新華社）

陳顥樺成港乒單打獨苗 男單8強戰中華台北好手林昀儒

女子單打方面，杜凱琹今日（26日）在16強硬撼中國的王曼昱，力戰負1：4；蘇籽童在另一場16強同以1：4不敵日本的早田希娜。「香港一哥」黃鎮廷男單16強2：4不敵伊朗球手Noshad Alamiyan，反而21歲的陳顥樺以4：1淘汰朝鮮的李正植，晉身8強。

亞運會2026乒乓球︱香港隊代表陳顥樺男單8強戰中華台北球手林昀儒。（路透社）

港隊21歲新星對戰名將 力戰以1：4敗陣8強止步

半準決賽，陳顥樺遇上世界排名第6位的中華台北球手林昀儒，連失兩局7：11。第3局雙方早段呈拉鋸局面，陳顥樺尾段搏波成功取得9：7優勢，並以11：8扳回一城，局數追成1：2。第4局初段雙方得分梅花間竹，打成3：3、4：4、5：5、6：6、7：7、8：8多次平手。局尾陳顥樺接連犯錯，林昀儒以10：8稍為領先並取得局點，並以11：9，再勝一局，領先至局數3：1。

亞運會2026乒乓球︱中華台北球手林昀儒擊敗陳顥樺晉身4強。（路透社）

第5局陳顥樺開局領先3：0，林昀儒隨即連取4分反超前，港隊隨即叫暫停，卻依然難阻林昀儒的強勢，連得多分，順利以11：5再勝一局，中華台北好手以4：1擊敗陳顥樺晉級4強。

亞運會2026乒乓球︱香港隊代表杜凱琹、吳詠琳女雙8強面對新加坡組合。（新華社）

杜凱琹／吳詠琳8強重遇新加坡球手

陳顥樺男單亦出局後，杜凱琹／吳詠琳的女雙組合成為港乒唯一獎牌希望。港隊日前在女團16強意外不敵非常年輕的新加坡隊，杜凱琹、吳詠琳女雙16強與韓國組合李恩惠／金娜英力戰5局以3：2反勝晉級後，8強重遇新加坡隊的兩位球手，舒麟茜今年20歲，有「天才球手」美譽的黎明映更只得15歲。

亞運會2026乒乓球︱香港隊代表杜凱琹、吳詠琳女雙晉級4強，為港隊鎖定獎牌後激動慶祝。（新華社）

港乒女雙挫新加坡組合晉級4強 鎖定獎牌

經驗較豐富的港隊組合，首局一開始已遙遙領前，杜凱琹／吳詠琳以11：4順利先贏第一局。第二局的比賽戰情類似，開局領放7：1，以11：2再下一城，局數領先至2：0。「小師妹」吳詠琳今場敢於起手頻頻得分，第三局再次在早段以8：2拋離對手，黎明映／舒麟茜連拿5分追近至7：8，惟港隊順利連得3分，以11：7再贏一局，杜凱琹／吳詠琳以局數3：0勝出，晉級女雙4強，由於亞運不設銅牌戰，因此她們已為港隊鎖定一面獎牌。

杜凱琹／吳詠琳晉級後，28日（周一）香港時間上午11時在4強與日本組合張本美和／早田希娜爭入決賽。

亞運會2026乒乓球︱杜凱琹／吳詠琳女雙晉級4強，為港隊鎖定獎牌。（港協暨奧委會提供）

乒乓球是香港在亞運的「獎牌庫」之一，歷年累積2金、9銀、10銅，共21面獎牌。乒乓球項目由1958年第三屆亞運開始引入，港隊在當屆賽事由黃碧瑤／吳玉珍獲得女雙銀牌，是港隊自1954年首次參加亞運後，獲得的最高名次。港隊自1990年亞運開始，連續9屆均在乒乓球項目有獎牌落袋，今屆名古屋亞運雖然在把握較大的男雙、混雙項目失利，但終由杜凱琹／吳詠琳的女雙穩奪獎牌，亦將港乒在亞運獲得獎牌的「優良傳統」延續至第10屆。