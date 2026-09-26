亞運會2026馬拉松︱林穎璋抱恙仍力追 冀啟發下一代挑戰亞洲水平
撰文：吳慕兒
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香港跑手林穎璋出戰名古屋亞運2026馬拉松，以2小時22分04秒列第15名。他賽後表示身體「出咗少少狀況」，但仍盡力追名次，成功從前段的第19位追至第15位完賽，林穎璋自言欠天份，但希望藉自身經歷，啟發下一代跑手努力追上亞洲水平。
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林穎璋2024年12月初在日本福岡國際馬拉松以2小時15分31秒，一度改寫香港男子馬拉松紀錄，今日（26日）在亞運馬拉松項目以2小時22分04秒第15名完成，他直言「對時間不滿意」，「出咗少少狀況，身體不太舒服，盡量追名次。」
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他表示昨晚入睡後，有其他運動員在大會安排入住的酒店相當嘈吵，影響他睡眠，成為備戰美中不足的地方，「賽道OK，沿途氣氛好好，很多香港朋友到場為我打氣，希望沒有令他們失望。在能力範圍內我已盡力。」林穎璋從頭10公里的第19位，到15公里追至第17，40公里再追到第16，衝線前再追多一位跑手，以第15名完賽。
林穎璋賽後接受傳媒訪問，說着說着感慨得熱淚盈眶：「亞運這種大賽是一生只得一次的機會，我無甚天份，起步較人遲，資源比人少……」他認為，自己也能參賽，希望能啟發下一代跑手，「追隨我們的腳步，跟返上亞洲水平」。
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