亞運會2026｜壘球港韓大戰因天雨延期　港隊毋懼明天一日兩賽

亞運賽程受名古屋天雨影響，香港女子壘球隊是其中一個「受害者」，原定今日日本時間1時15分上演的「港韓大戰」，本已押後至3點半，但最終因為天雨延至明天早上，導致港隊明天要一日兩賽，先對韓國、再對中國。

楊宇翹名古屋現場直擊



亞運壘球賽事因天雨延期。（楊宇翹攝）

香港女子壘球隊與對手的實力分野跟棒球類近，日本、中華台北、中國及菲律賓拋離其他隊伍，香港、泰國、新加坡及韓國實力相若，今屆港隊贏了新加坡5：2，泰國則是去屆的手下敗將，剩下韓國是港隊最想挑戰的對手，我們去屆以1：11大敗予對方。

亞運壘球｜（楊宇翹攝）

港隊教練大島田明言，港隊上下均希望在韓國手上取得勝仗，原定今日下午上演的賽事，是港隊今屆最重要一戰。然而受天雨影響，賽程已押後了兩小時，頭場中華台北對中國冒雨開賽，戰至第四局中國領先5：0時，賽會宣告賽事暫停，等待雨勢減弱。但最終天公不造美，今日賽事全數押後到明天，日本時間上午9時先完成中華台北對中國的餘下賽事，香港對韓國緊接上午10時舉行，下午3時還有中港大戰，令港隊明天將應付兩場完整的賽事。

亞運壘球｜（楊宇翹攝）

港隊在過去兩仗皆要雨戰，今天更在球場久等幾小時，最後冒雨返回酒店，野手林佩君表示：「就當今日多一日休息吧。其實押後也是好事，我們在球場呆等幾小時，肌肉都開始僵硬，今晚打反而未必是好事。」對於明天一日兩戰，林佩君亦不擔心：「明天先對韓國，就當一場比賽去打吧！」教練大島田亦表示：「我們的投手和主力游擊手有點疲勞，可以多一點休息，也是好事。唯獨有球員家人明天要返香港，延期令他們無法觀戰，可能士氣有點受影響。」

亞運壘球｜對新加坡一戰，港隊打到最後冒雨作賽。（夏家朗攝）