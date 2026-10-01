亞運會2026場地單車｜朱浚瑋全能賽摘銀落淚：對自己這一年有交代

2026名古屋亞運場地單車項目，香港代表朱浚瑋在男子全能賽贏得一面銀牌。他在賽後受訪時激動落淚：「上屆落敗後好唔開心，捱咗好耐先上得返。我在3年前講過，想變得更快、更強，我做到了！」

趙子晉伊豆現場直擊



亞運會2026場地單車｜朱浚瑋全能賽摘銀。（趙子晉攝）

亞運會2026場地單車｜男將朱浚瑋男子全能賽摘銀

場地單車全能賽要在一日內鬥捕捉賽（Scratch Race）、配速賽（Tempo Race）、淘汰賽（Elimination Race）及記分賽（Points Race）四個項目，朱浚瑋先在捕捉賽名列第一，繼而在配速賽排第三，並在淘汰賽排第二，即使在最後一項的記分賽排第四，仍以總成績166分，僅次於獲得193分的日本車手梅澤幹太，獲得銀牌。

亞運會2026場地單車｜港將朱浚瑋全能賽摘銀。（趙子晉攝）

朱浚瑋：「今日其實想贏冠軍，多謝自己踩出個人風格」

朱浚瑋賽後受訪時稱：「多謝自己，今日踩出自己的風格」。他指出，記分賽是他的弱項，「落後選手係咁lap圈（加速超越對手一圈），令我受到壓力，幸好最後守得住，對自己過去一年有交代。」他直言，「今日其實想贏冠軍，但日本對手（梅澤幹太）實在太強。」

亞運會2026場地單車｜男子全能賽日本車手梅澤幹太奪金，港將朱浚瑋摘銀。（趙子晉攝）

朱浚瑋感言，「其實最想在團體（追逐）賽拎牌，可惜連續兩屆都唔得。」他希望與隊友一起分享勝利，是因為考慮到下屆亞運團隊人腳將有變動，「5年後可能得返我一個。」

說起這面獎牌對他的意義，朱浚瑋隨即忍不住激動落淚，「上屆落敗後好唔開心，捱咗好耐先上得返。我在3年前講過，想變得更快、更強，我做到了！」朱浚瑋認為，今日是他單車生涯的其中一場代表作，「希望陸續有來，明日麥迪遜賽亦會盡力。」