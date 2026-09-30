亞運會2026場地單車｜楊礎搖炒車無緣獎牌戰　努力彷彿化為烏有

「完了......」楊礎搖雙眼通紅，在女子競輪賽初賽以次名晉級，突破上屆杭州亞運戰績，可惜在準決賽與隊友吳思穎相撞，雙雙炒車，無緣衝擊獎牌，努力彷彿化為烏有。即使負傷見暈依然堅持出戰名次賽，她要以成績告訴世界，她是有能力的。

趙子晉伊豆現場直擊



（趙子晉攝）

杭州亞運的楊礎搖，在女子競輪賽的初賽及復活賽皆與過關差一名，3年後與吳思穎攜手再戰名古屋亞運，25歲的她不乏佳績，早前在場地單車亞洲盃摘銅，楊礎搖無疑以獎牌為目標。

深呼吸，雙手合十，是楊礎搖每次起步前的習慣，希望比賽順利。楊礎搖在初賽第二組登場，突圍後留守前列，直至衝線前才被馬來西亞車手超越，以第二名直接晉身準決賽。隊友吳思穎透過復活賽同樣晉級，兩名港將在準決賽同組爭出線。

（趙子晉攝）

競輪賽頭三圈由領航車帶領，車手們後三圈爭出線，當領航車離開後的第一圈，楊礎搖與吳思穎入彎時相撞，雙雙炒車，而賽事未有因此重開，場地的醫療人員帶同擔架隨即趕到，查看兩人的狀況。楊礎搖倒地後按着頭部，吳思穎則臥地較長時間，兩人先後自行步離場地。兩名港將炒車無緣獎牌戰，兩人意外後調整後，準備相隔約一小時的名次賽，楊礎搖以首名衝線。

「完了，一切都完了.....」楊礎搖的名古屋亞運競輪賽留憾結束，因意外錯失獎牌戰，她難掩失望，落下眼淚，憾述事發經過，「所有車手都十分專中，大家都想緊隨領先車手，當時台灣車手壓過來，吳思穎也（走向）也上了一點點，我就像三文治的夾心，當她（吳思穎）失平衡後，我也跟着倒地.....」意外發生的一瞬，楊礎搖的腦海快速運轉，希望裁判哨子聲響起，重啟賽事，可惜事與願違，其他車手在鑊場奔馳，兩名炒車的香港車手卻被淘汰。

（趙子晉攝）

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「我清楚知道自己具備入決賽，甚至衝擊獎牌的能力，而競輪賽充滿變數，沒想過在準決賽炒車，彷彿一切努力也化為烏有，好失望....」楊礎搖的悔恨之淚一直在眼眶，她坦言炒車後仍有點頭暈，但她未有倒地太久便起身離場，畢竟之後仍有賽事。

楊礎搖的手腳也有擦傷，右邊大腿的單車褲也破了洞，出戰名次賽時仍有暈眩，幸得隊友童森的鼓勵，她不斷麻醉自己堅持下去，她希望以名次賽證明自己有能力，「我沒有告訴自己很痛、要放棄，其實踩每一腳也很痛，這個痛楚提醒我，我一定要贏，我要告訴所有人我有打入決賽的能力。」

楊礎搖周四（1日）轉戰爭先賽，她未檢查傷勢如何，同時也不會想太多，若果太痛就服食止痛藥。楊礎搖希望盡快收拾心情，忘記意外，重新出發。