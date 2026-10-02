亞運會2026壁球︱女團金牌戰港隊力戰負馬來西亞　連續兩屆摘銀

香港隊在名古屋亞運會2026壁球項目已獲得1金1銀2銅，今日女子隊出戰團體賽金牌戰面對馬來西亞，重演上屆決賽「翻版」，可惜何子樂、陳善鈺、李嘉兒力戰下以1：2敗陣，連續兩屆獲得銀牌。



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亞運會2026壁球女團金牌戰︱香港隊成員（左起）：李嘉兒、陳善鈺、何子樂、謝依霖。

亞運會2026壁球．女團金牌戰︱何子樂為港隊打頭陣

港隊女團昨日在準決賽以2：1勇挫印度隊躋身決賽，而對手馬來西亞則擊敗東道主日本晉級。馬來西亞是港隊的「老對手」，上屆杭州亞運女團決賽正是由兩軍對壘，馬來西亞以2：1擊敗港隊奪金。

亞運會2026壁球女團金牌戰︱何子樂為港隊打頭陣。（資料圖片/AINAGOC）

何子樂力戰負艾花艾絲雯 第3局頭部受傷需接受治療

3年後再次在亞運決賽碰頭，港隊第一場派出何子樂出戰，面對艾花艾絲雯（Aifa Azman），艾花艾絲雯以11：9先贏首局，何子樂次局在初段1：7大幅落後下，連追多分至9：9平手，可惜艾花艾絲雯局尾連得兩分，再贏一局11：9。第3局戰至艾花艾絲雯領先10：8時，雙方身體碰撞，何子樂頭部撞到對手背部受傷需要軍醫治理。經治療後何子樂繼續上陣，連追兩分，雙方戰至10：10刁時。惟艾花艾絲雯再次連取兩分，以12：10取得此局，並以3：0擊敗何子樂，率先為馬來西亞取得第一分。

亞運會2026壁球女團金牌戰︱陳善鈺力戰擊敗女單金牌得主施華辛嘉莉為港隊追成1：1。（資料圖片/AINAGOC）

陳善鈺再鬥施華辛嘉莉 「復仇」成功為港隊扳平

第二場香港派出今屆女單銅牌得主陳善鈺，硬撼金牌得主施華辛嘉莉（Sivasangari Subramaniam）。今屆女單準決賽這位馬來西亞球手曾以3：0擊敗陳善鈺，不過今日再戰陳善鈺入局較快，首局發揮理想先贏一局11：7。第二局施華辛嘉莉佔得上風，陳善鈺縱追至8：8平手，還是被施華辛嘉莉以11：9取勝，局數追平1：1。第三局雙方戰況依然激烈，多次平手下，施華辛嘉莉再次在局尾把握關鍵分，再贏一局11：9，局數2：1反超前陳善鈺。第4局初段陳善鈺發揮神勇領前5：2，施華辛嘉莉連追3分扳平，陳善鈺隨即連取6分，以11：5勝出，局數扳平2：2。第五局陳善鈺以精準落點，初段再次持續領先，中段拉開至8：4。雙方連番多板來回，施華辛嘉莉體能明顯下滑，陳善鈺終以11：7再下一城，以3：2反勝對手，並為港隊大分追成1：1。

亞運會2026壁球女團金牌戰︱李嘉兒。（資料圖片）

李嘉兒「守尾門」不敵艾娜艾絲雯 港隊連續兩屆亞運女團摘銀

決勝第三場，香港派出今屆混雙金牌得主李嘉兒，面對艾娜艾絲雯（Aira Azman），這位22歲大馬選手正是首場擊敗何子樂、艾花艾絲雯的妹妹。艾娜艾絲雯首局初段領先5：1，李嘉兒力追至6：7，末段力追仍以9：11先失首局。艾娜艾絲雯之後再贏11：5、11：4，以3：0擊敗李嘉兒，帶領馬來西亞以2：1擊敗港隊，贏得金牌。港隊連續兩屆在壁球女團獲得銀牌，即使未能再次登頂，但今屆亞運香港壁球隊共獲1金2銀2銅5面獎牌，再次寫下佳績。

自壁球項目在2010廣州亞運增設團體賽以來，港隊在男團及女團項目連續5屆全數能夠踏上頒獎台，今屆女團項目順利晉身決賽，惜未能繼2018雅加達亞運後再次贏得女團金牌。