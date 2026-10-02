亞運會2026｜朱浚瑋曹棨光列麥迪遜第五　曹棨光：對唔住隊友

朱浚瑋昨日在亞運場地單車賽為香港隊增添一面男子全能賽銀牌，今日他夥拍曹棨光出戰男子麥迪遜賽，兩人最終以第五名完成。曹棨光和朱浚瑋賽後十分失望，曹棨光表示，之前花了不少時間與朱浚瑋備戰麥迪遜賽，連帶犧牲了團體追逐賽的隊友的訓練時間，「戰術判斷錯誤，攞唔到獎牌好失望，對唔住隊友」。

趙子晉伊豆現場直擊



「朱仔」朱浚瑋昨日在男子全能賽摘銀，今日夥拍曹棨光出戰男子麥迪遜。香港隊曾於2018年雅加達亞運憑張敬樂/梁峻榮奪得此項目金牌。

亞運場地單車｜朱浚瑋/曹棨光。（趙子晉攝 ）

麥迪遜為雙人接力賽，每十圈衝一次，頭四名過線的依次獲得5、3、2、1的衝刺分，如超圈（Lap圈）可額外獲得20分。第一個衝刺圈，日本率先發動攻勢，首名過線獲得5分，之後是烏茲別克、印尼及哈薩克，港隊未能衝得分數。

第二個衝刺圈，香港隊第四名過線，「開齋」取得1分。中華台北的表現非常搶眼，接連在第二及第三個衝刺圈首名過線，一舉獲得10分進帳，力壓8分的日本暫列榜首。

中華台北與日本鬥得激烈，第四個衝刺圈日本力壓中華台北首名過線，中華台北緊隨其後，雙方總分同為13分。

亞運場地單車｜朱浚瑋/曹棨光。（趙子晉攝）

六個衝刺圈之後，港隊依然只得第二圈衝得的1分，日本以18分列榜首，中華台北以14分排第二。賽事在第七個衝刺圈迎來激烈變化，中國成功超圈獲得20分進帳，加上第五、六、七個衝刺圈首名過線，以35分一舉登上榜首。

第八個衝刺圈，日本、烏茲別克、哈薩克、中華台北依次衝線，分別獲得5、3、2、1分。

亞運場地單車｜朱浚瑋/曹棨光。（趙子晉攝）

香港隊嘗試發動攻勢，但未成功，日本、哈薩克、韓國等隊伍繼續以衝刺圈的分數為戰術，完成第九個衝刺圈後，仍然只得中國曾經超圈。總分榜上，日本得33分緊追中國，由續以35分排榜首。

賽事進入後半，中、日繼續緊守頭兩位，但不容小覷哈薩克、烏茲別克及中華台北，若三支隊伍成功超圈，有望殺入前三。朱浚瑋一度緊隨日本嘗試發動攻勢，但被拉開，未能在第十三個衝刺圈搶分，中國及日本以頭兩名過線，總排名形勢不變，中國第一、日本第二。

第十四及第十五個衝刺圈，港隊終於搶得分數，分別獲得1分及3分，暫以5分排第六。

亞運場地單車｜朱浚瑋/曹棨光。（趙子晉攝）

賽事進入尾聲，港隊在第十六圈搶得1分，以6分排第六。前段表現勇銳的中華台北被超圈，倒扣20分由16分變負4分。兩名港將繼續緊隨對手伺機突圍，但完成第十八個衝分圈後，港隊依然未有進帳，最終日本在大部份時間領先下勇奪金牌，中國奪得銀牌，銅牌得主為鳥茲別克，港隊以總分6分與哈薩克並列第五。

亞運場地單車｜朱浚瑋。（趙子晉攝）