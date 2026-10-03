亞運會2026網球｜黃澤林摘金夢想成真　香港第一人再添新史

連轟四個Ace球，黃澤林（Coleman Wong）力保發球局奠定勝局，直落兩盤擊敗中國球手吳易昺，摘下香港隊今屆第八面金牌，亦是網球史上第一金。

黃澤林的締造歷史再添新一筆，從小時候的遙不可及，如今把金牌戴上頸上，Coleman再一次證明，體育世界沒有不可能。

趙子晉、夏家朗名古屋現場直擊



名古屋亞運網球｜黃澤林歷史性摘下網球亞運金牌。（夏家朗攝）

世界排名前100名、大滿貫第三圈等，黃澤林今屆名古屋亞運篤定再添一筆，Coleman晉身亞運男單決賽，無論勝負，他已成為香港網球史上，首人在亞運單打摘獎牌。黃澤林爭金的最後一關，是老對手吳易昺，兩人近年多次交手，Coleman上屆杭州亞運反勝這名中國球手一戰成名，上年的全運會則不敵對方。

名古屋亞運網球｜黃澤林直落兩盤擊敗吳易昺。（夏家朗攝）

如今在亞運決賽再交鋒，黃澤林開賽早段已不斷在對方的發球局施壓，吳易昺好不容易力保發球局，這名中國球手還是失守，連續兩個發球局被Coleman打破，先贏一盤6：2。雙方第二盤一直互保發球局，Coleman在第9局嘗試破發，多次打成「刁時」，最後如願打開缺口，加上四個Ace球，直落兩盤取勝，亞運金牌到手。

「原本希望拿到獎牌，什麼顏色也可以，如今摘下金牌，也算是成就解鎖....」亞運會、奧運會大眾耳熟能詳，但踏上頒獎台似是遙不可及，Coleman如今卻做到了，「亞運、奧運小時候也聽過，如果我說我想贏金牌，別人一定覺得我是神經病，我就是喜歡做別人覺得不可能的事，我要證明給大家、給自己，我相信自己有能力做到。」

名古屋亞運網球｜亞運金牌似是遙不可及，如今卻夢想成真。（夏家朗攝）

從戰畢杭州趕赴名古屋，連場多場激戰，完場後再接受不同媒體訪問，Coleman略有疲態，但每次看着頸上的金牌，滿足感盡寫臉上。

相隔三年，黃澤林在亞運舞台再遇吳易昺，Coleman自覺成長不少，多得近年與不同強手對戰時累積經驗，「我喜歡與高水平球手身上學習，對上他們逼使自己進步，如果一直留在香港、亞洲，根本無法與世界級球手抗衡。」像是吳易昺這種「55波」的球手，與他們對戰勝負難料，這樣交流可以不斷進步。

名古屋亞運網球。（夏家朗攝）

名古屋亞運網球｜相隔三年，黃澤林自言成長不少。（夏家朗攝）

黃澤林5歲從維園網球場手執網球拍，一直走到今日，Coleman感激家人多年的栽培及信任，「屋企人願意給予我空間去嘗試，如果沒有他們讓我去外國，經歷輸贏，見識世界，與世界一起進步，我今時今日不會走到這一步。」

黃澤林這面亞運金牌，除了對自己，對香港網球也有莫大意義，「香港上次銀牌是60多年前的雙打，當時還與其他人合作，如今這面金牌是我以香港球手身份贏回來，這感覺最爽。」

亞運金牌是黃澤林的其中一站，他即將轉赴上海出戰大師賽，這面金牌證明自己方向正確，繼續往前衝，為香港網球創造更多歷史。