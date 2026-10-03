亞運會2026｜JFFT現場撐黃澤林見證歷史　落場齊慶祝影威水相

黃澤林奪亞運男單金牌｜「澤仔加油！」熟悉的聲音從看台傳出，YouTube人氣組合JFFT一同在名古屋東山公園網球場，一邊開直播與香港的手足們一同撐黃澤林。五子為了札榥半馬拉松前往日本，特意抽空由北海道南下名古屋，見證好友黃澤林歷史性奪金，此刻無價。

趙子晉、夏家朗名古屋現場直擊



名古屋亞運網球｜YouTube人氣組合JFFT感動到場，赴名古屋支持黃澤林。（夏家朗攝）

黃澤林在名古屋亞運的晉級過程，除了電視台及各大傳媒緊貼報道，網絡組合JFFT接連在四強及決賽入場支持黃澤林。他們在看台上看得肉緊，床哥更穿上Coleman的球衣，比賽途中全程直播五子的實時反應，大量手足收看直播。

黃澤林以四個Ace球結束賽事，JFFT連忙從看台奔跑至下層，與Coleman一家言談甚歡，更有機會走進場上，與黃澤林一同影威水相，Coleman看到好友都不忘慶祝一番。JFFT與黃澤林因為歌手周殷廷而結緣，Coleman曾與對方一同直播，而「澤老師」、「澤仔」等綽號也是由JFFT帶起。

名古屋亞運網球｜JFFT睇波都不忘直播。（趙子晉攝）

名古屋亞運網球｜黃澤林與四子一同慶祝。（夏家朗攝）

JFFT是次為了周日的札榥馬拉松而赴日，出戰半馬拉松的他們，在早前的直播已預告，若然黃澤林打入最後階段，將會抽空從北海道到名古屋。JFFT五子說到做到，連日入場支持黃澤林，如今更見證對方奪金，此刻無價。

「我們從北海道過來大約個半鐘，來到名古屋親眼見證，好感動、好激動，最後一板奠勝後，也不自覺流淚，這一刻是無價。沒有想過與金牌如此接近，原來身邊的老友也有，我們昨晚才一同食飯，近身程度可想而知。」JFFT每次去日本也要去浸溫泉，今次連同Coleman不例外，他們笑言連金牌的身體也見過。

JFFT快閃名古屋三日兩夜，完場不久後趕往機場，返回北海道準備明日的半馬拉松，或回港後再與Coleman慶祝。

名古屋亞運網球｜見證金牌，此刻無價。（夏家朗攝）

Coleman在香港出戰時，也不時看到JFFT的身影，今次專誠在日本撐場，體驗兩地的觀戰文化不同，「日本觀眾感覺內斂一點，昨天（四強）我們都不太大叫，因為很安靜，今日我們像是帶動氣氛，後來感覺跟我們香港主場很類似，入場睇波就一定要嗌！」

JFFT在網上甚有影響力，他們也希望與更多的香港運動員交流，下個踏上「J台」的或者是他，「我們與李卓耀在Threads上有交流，他的說話方式與我們差不多，看看未來有沒有機會。」

名古屋亞運網球｜沒有游學修，JFFT成員含少、良少、雞翼、米爺、床哥（左至右）在看台上看得肉緊。（夏家朗攝）