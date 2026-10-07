網球︱張瑋桓與日本拍檔蘇州公開賽晉級　王康怡夥李亞芯力戰惜敗

香港網球代表張瑋桓（Eudice）、王康怡（Cody）合作在名古屋亞運贏得網球女雙銅牌後，一起轉戰WTA 125級別的蘇州網球公開賽。二人分途作戰，雙打世界排名59位的Eudice再次夥拍專攻雙打的日本球手穗積繪莉，二人被列為賽事女雙頭號種子。王康怡則與台灣球手李亞芯組隊。



張瑋桓、王康怡在2026名古屋亞運會網球女雙獲得銅牌。（路透社）

張瑋桓、王康怡成功在亞運舞台踏上頒獎台之後，二人齊以出戰2028洛杉磯奧運為目標。在此之前，必須努力在世界排名「力爭上游」。兩位港將一起轉戰蘇州網球公開賽，分別與女雙世界排名較接近的拍檔組隊，女雙世界排名152位的王康怡，昨晚率先與排名105位的李亞芯亮相。

王康怡（右）與李亞芯（左）出戰蘇州公開賽。（資料圖片／IG）

王康怡／李亞芯挑戰4號種子布祿絲（Madeleine Brooks）／奧查蘭高（Ekaterina Ovcharenko），二人表現相當出色，首盤以6：7僅負，第二盤贏6：3，盤數追平1：1。決勝第3盤雙方難分高下，布祿絲／奧查蘭高終以10：8獲勝，以盤數2：1勝出。25歲的李亞芯是王康怡的其中一位老拍檔，二人年齡相近，近年亦常常在賽事中獲得佳績。

張瑋桓再次夥拍日本球手穗積繪莉出戰蘇州公開賽。（資料圖片／IG）

張瑋桓與穗積繪莉被列為今次賽事女雙頭號種子，首圈面對巴西球手馬田絲（Ingrid Martins）與俄羅斯小將伊巴劍莫娃（Alevtina Ibragimova）的組合。首盤戰況已相當激烈，中段雙方互相打破對方發球局，尾段張瑋桓／穗積繪莉再次「破發」，以7：5先贏第一盤。第二盤戰況同樣緊湊，雙方均順利「保發」戰至4：4，張瑋桓／穗積繪莉把握機會再次「破發」，最後一局「保發」成功後，以6：4再贏一盤，以2：0淘汰對手晉級。張瑋桓／穗積繪莉過關後，明日下午會在8強面對中華台北球手李羽芸與中國球手張瑩。