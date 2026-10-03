亞運會2026｜張瑋桓王康怡女雙摘銅　樂見香港網球運動員終被看見

香港網球隊在2026名古屋亞運大豐收，黃澤林歷史性贏得男單金牌之前，張瑋桓（Eudice）、王康怡（Cody）率先在女雙獲得一面銅牌，時隔64年終再有港將在亞運網球項目獲獎。第4次出戰亞運的張瑋桓分享：「打咗咁多年亞運，今次終於拿到」，王康怡則稱：「今次給更多人知道，我哋都有啲成績畀大家睇。」

趙子晉名古屋直擊



亞運會2026．網球｜張瑋桓、王康怡女雙獲得銅牌。（路透社）

香港隊由網球在第3屆亞運首度成為獎牌項目開始，便參與這項亞洲體壇盛事，昔日本地名將徐媛媛（Tsui Yuen-yuen）在1962年雅加達亞運夥拍斯里蘭卡選手Ranjani Jayasuriya，奪得網球女雙銀牌。

亞運會2026．網球｜女雙港隊組合張瑋桓/王康怡取得一面銅牌。（照片由港協暨奧委會提供）

隨着網球踏入公開賽年代，球手日漸專業，各國水準不斷提高，香港網球手要佔一席位並非易事。不過近屆持續有球手晉身8強階段，2018亞運張瑋桓在女單驚喜入8強，張玲亦夥拍楊柏朗在混雙戰至半準決賽；2023年杭州亞運，初出茅廬的黃澤林拚勁十足，勇闖8強，寫下香港男子球手創舉，張瑋桓夥拍王康怡亦在女雙打入8強，可惜皆與獎牌只差一步。

亞運會2026．網球｜張瑋桓/王康怡女雙取得一面銅牌。（港協暨奧委會）

張瑋桓4戰亞運 毋懼兩度「一日雙賽」首踏頒獎台

來到今屆亞運，大會在賽程及各項安排均未如理想，張瑋桓和王康怡均同時兼戰混雙、女雙兩項，當中張瑋桓在9月30日及10月1日連續兩日均要「一日雙賽」，惟Eudice對大會安排不感意外，「前幾屆都試過相同情況，上屆3項（女單、女雙、混雙）打晒，可能消耗太多，成績不及今屆。」因此她在賽事開始前已預期有機會要一日打兩場，「第一晚打到12點先完，無預到咁夜，但恢復做得足，所以問題不大。」

名古屋亞運網球女雙港隊組合張瑋桓/王康怡取得一面銅牌。（Getty Images）

30歲的張瑋桓從2014年仁川亞運開始，到2018年雅加達、2023年杭州到2026年在名古屋，4度代表香港出戰亞運，她直言今屆賽事前未為意香港對上一面亞運已是64年前的事，感言：「大家都辛苦咗好多」，她見證近年香港對網球運動的關注度提高，「我們都為這面獎牌好努力，打咗咁多年亞運，今次終於拿到。」

名古屋亞運網球女雙港隊組合張瑋桓/王康怡取得一面銅牌。（Getty Images）

王康怡樂見香港網球運動員終可被大家看見

今屆港隊在網球收穫一金一銅，王康怡樂見香港網球運動員終可被大家看見：「有啲成績畀大家睇」，張瑋桓亦認為今屆亞運香港網球手在較大型的舞台一樣可以有成績，「證明畀大家睇，我哋都得嘅。」

亞運會2026．網球｜張瑋桓、王康怡女雙獲得銅牌，開心與其他獲獎選手合照。（路透社）

劍指2028奧運 11月回港戰香港賽：「希望大家多啲支持我哋」

張瑋桓從去年開始專攻女雙，持續衝擊各項大賽甚至大滿貫賽事，今次在亞運獲得銅牌，為她和Cody打下強心針，「今屆全部女子選手都好勁，打入4強證明我們跟她們水準相若，信心一定有所加強，希望可以維持平穩水準衝擊大滿貫。」張瑋桓與王康怡的下一個共同目標是2028洛杉磯奧運，二人在亞運後會到蘇州參賽，之後再到其他地方比賽，直到11月回港出戰WTA香港女子網球公開賽，她們呼籲：「到時返到香港，希望大家多啲支持我哋！」