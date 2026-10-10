足球｜韓國隊疑再起內訌　傳三大主力不服孫興慜　威脅退出國家隊

近年來是非不斷的韓國男足，最近再次爆發內訌。



根據韓國媒體《首爾新聞》的報道，韓國隊後輩不服隊長孫興慜的領導，而金玟哉、黃喜燦、黃仁範這「96三傑」已經站出來，向足總反映隊中年輕球員的不滿情緒。

韓國球員金玟哉（右）和黃喜燦（左）。（Getty images）

他們甚至威脅，如果現狀得不到改變，就集體退出國家隊。

據消息人士透露，在韓國隊於三天前的友誼賽以2：0戰勝烏茲別克後，金玟哉、黃喜燦、黃仁範便在更衣室內向部分隊友暗示，將一同退出國家隊。

隨後，他們更被拍到在空蕩蕩的球場上擁抱合影。值得一提的是，金玟哉當時並未入選比賽陣容。

知情者：與孫興慜發生摩擦會被當作不懂事

據了解，三人在和韓國足總技術強化委員會主席玄永民面談時，傾訴對隊長孫興慜的不滿。

他們說出了孫興慜自接任隊長至今年世界盃期間，國家隊隊內後輩球員們屢次面臨的苦衷，並指出隊長的領導力問題。

一名熟悉足總與國家隊內部情況的知情人士說：

回顧圍繞國家隊發生的一系列事件與風波，隊長孫興慜總是處於風口浪尖。然而，每次輿論都單方面站在孫興慜這一邊，與孫興慜發生摩擦的後輩們，只會被當作『不懂事的孩子』來對待。

不僅如此，韓國隊在本屆世界盃恥辱性出局後，也只是更換主帥，國家隊內部的矛盾，始終沒有任何人站出來解決。隊長依然保持不變，最終使得作為資深球員的「96三傑」，代表後輩們採取行動，甚至以退出國家隊來威脅足總做出改變。

孫興慜自2018年9月起便擔任韓國隊隊長。雖然他深受韓國人民的愛戴，在世界各地也擁有大批的支持者，但他幾乎在每次的國家隊大賽中都有爭議。

韓國男足隊長孫興慜（右）。（路透社）

上屆亞洲盃對約旦的準決賽前，孫興慜與李剛仁發生肢體衝突，直接導致韓國隊爆冷被淘汰，無緣決賽。

本次世界盃期間，韓國隊也曾因媒體採訪問題出現分歧。當時，有記者被發現在電視轉播中發表貶損孫興慜的言論，球隊隨後開始拒絕接受韓國媒體採訪。

據了解，孫興慜以隊長身份決定全隊抵制韓國記者的採訪，但有一部分球員對這一決定持否定態度。可以說，孫興慜已經與韓國男足的許多球員，尤其是年輕一輩，都站在了對立面。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】