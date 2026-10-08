足球｜39歲西班牙翼鋒柏度洛迪古斯掛靴　曾隨巴塞五奪西甲冠軍

【足球】西班牙世界盃冠軍得主、前巴塞隆拿功勳翼鋒柏度洛迪古斯（Pedro Rodriguez）周三（7日）正式宣布退役，以39歲之齡結束他輝煌的職業足球生涯。



這名綽號「佩刀」的前鋒，曾隨西班牙國家隊奪得2010年世界盃冠軍，並跟隨巴塞隆拿三次奪得歐聯冠軍。其中，2009年和2011年的冠軍，更是他作為哥迪奧拿（Pep Guardiola）執教的「夢三」王朝核心成員時贏得的。

柏度洛迪古斯（右）曾效力於西甲豪門巴塞隆拿。（Getty Images）

在巴塞隆拿效力期間，柏度洛迪古斯還隨隊贏得了五座西甲冠軍；此後他轉會至車路士奪得英超冠軍，隨後相繼效力於意甲的羅馬和拉素。

柏度洛迪古斯在社媒上發文說：「我覺得時機已經成熟了。到了向前邁出一步、開啟人生新階段的時候了。」

能夠實現自己的夢想，並且有這麼多人陪伴在我身邊讓夢想成真，我感到非常自豪。

出生於特內里費的柏度洛迪古斯，在青少年時期加入巴塞隆拿青訓營，並在2008年完成了一線隊地標戰。在哥迪奧拿麾下，他也成為那支在2009年史無前例奪得「六冠王」的球隊中的關鍵人物。

柏度洛迪古斯曾在巴塞隆拿2011年歐聯決賽擊敗曼聯的比賽中破門，在效力巴塞隆拿的321場比賽中攻入99球，曾與美斯（Lionel Messi）、恩尼斯達（Andrés Iniesta）以及沙維（Xavi Hernandez）等巨星同場競技。

柏度洛迪古斯說：

能夠成為巴塞隆拿歷史最佳球隊的一部分是一種榮幸，我們贏得了一切並震驚了世界。

除了幫助西班牙捧起隊史首座世界盃冠軍獎盃外，柏度洛迪古斯還隨鬥牛士軍團贏得了2012年歐國盃冠軍。

柏度洛迪古斯一共代表國家隊出場65次、攻入17球，他說：「就在那麼一天，幾乎是在不敢相信的情況下，我作為正選參加了世界盃決賽，並成為了世界冠軍。」

柏度洛迪古斯，2015年轉投車路士，贏得一次聯賽冠軍。（Getty Images）

2015年加盟車路士後，他在2017年贏得了英超冠軍，並在接下來兩個賽季中相繼奪得英格蘭足總盃冠軍和歐霸盃冠軍。

柏度洛迪古斯職業生涯效力的最後一家球會是意甲的拉素，在為這支意甲勁旅出場超過200次後，他在上賽季結束後離隊，並於本週三（10月7日）正式掛靴。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】