格列沙加疫情期間偽造「針紙」　被判136萬元緩刑罰款

【足球】瑞士國家隊隊長格列沙加（Granit Xhaka）在承認於新冠疫情時期效力阿仙奴時曾使用偽造的新冠疫苗接種證明後，被判處15萬瑞士法郎（約136萬港元）的緩刑罰款。



這名34歲的新特蘭（Sunderland）隊長只要在為期兩年的緩刑期內不再犯新罪，就無需繳納這筆罰款。

格列沙加承認於新冠疫情時期效力阿仙奴期間曾使用偽造的新冠疫苗接種證明。（Getty Images）

格列沙加在社交平台Instagram上用德語發文稱：

我因獲取虛假證明而被簡易判決判處50天、每天3000瑞士法郎的緩刑罰款，緩刑期為兩年。

「我接受這一裁定，並對自己的行為承擔責任。感謝過去幾周收到的諸多支持訊息，這對我意義重大。」

涉案期正效力阿仙奴

這一違法行為發生在2022年格列沙加效力於阿仙奴的時期。隨後他於2023年轉會至利華古遜，並於2025年加盟新特蘭。

代表出場152次的格列沙加作為瑞士國家隊歷史出場次數最多的紀錄保持者，他缺席了近期對陣蘇格蘭、北馬其頓和斯洛文尼亞隊的歐洲國家聯賽比賽。

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，在互射12碼階段，格列沙加（Granit Xhaka）上陣。 （Reuters）

在周一（10月5日），格列沙加承認自己在新冠危機期間曾出示偽造證明，以逃避強制接種疫苗。

他說：

當時，我對新冠疫苗的問題感到非常焦慮……我對疫苗抱有深度的不信任，並充滿了不安與疑慮。

「今天我清楚地看到自己做出了錯誤的選擇。這是一個錯誤，我深感抱歉。」

他補充說，自己正在「全面配合相關當局的調查工作」。

接下來，瑞士隊將在11月13日在歐國聯比賽中迎戰斯洛文尼亞隊，並於11月16日對蘇格蘭隊。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】