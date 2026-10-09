足球｜C朗母親落淚痛心兒子遭冷落：「他本應堂堂正正告別」

撰文：胡卉忻
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葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）爆發嚴重矛盾，憤而擅自離開國家隊集訓營。事件發酵後，C朗母親Dolores Aveiro首度打破沉默，在接受訪問時難掩心中沉痛，期間更一度落淚。Dolores坦言整個過程對全家人而言是一場巨大震撼。

Dolores指兒子為葡萄牙奉獻了整個青春，換來的卻是現時的對待，她在受訪時悲痛說道：「我的兒子為國家隊付出了一切，他值得一個向全世界球迷告別的機會。他本應堂堂正正從大門走出去，而不是在爭執與冷落中離場。」

C朗母親心痛兒子在爭議中離開國家隊。（Reuters）

這場內訌不僅源於要求C朗接受後備角色，更在於C朗認為捷西斯兩度違反承諾。對挪威賽前捷西斯主動詢問C朗能否後備披甲30分鐘，C朗欣然答允並在半場積極熱身，最終卻被主帥按在板凳上枯坐至完場。其後，雙方曾草擬一份包含8點的說明文件，約定由捷西斯在對丹麥的賽前記者會上公開澄清。然而，捷西斯在發佈會上不僅隻字未提，更強硬宣示自己的絕對權威，令41歲的C朗認定對方「破壞互信」，憤而收拾行裝乘私人飛機離隊。

捷西斯未按約定在發佈會上表達相關內容，進一步激化與C朗矛盾。（Reuters）

葡媒揭暫停資格細節　最高面臨停賽半年處分

葡萄牙權威體育媒體《O Jogo》介紹，按照葡萄牙足總紀律章程第160條，任何獲徵召球員未有合理解釋而擅自退出國家隊集訓，將面臨1個月至6個月的全球禁賽處分，並附帶罰款。此前葡萄牙中堅卡華奴（Ricardo Carvalho）在2011年就曾因擅自離開集訓營，遭葡萄牙足總罰國家隊停賽12個月。

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C朗在聲明中表示過願意接受處罰：「我的行為後果必須由葡萄牙足總評估並予以處罰。我明白處罰不應有任何減輕的因素。我並非普通的球員，我是球隊隊長，這構成了一個加重處罰的因素。」不過，C朗強調自己並未退出國家隊，接受處分後若獲得徵召仍願為國效力。

根據葡媒發起的民意調查，球迷是否支持C朗日後重返國家隊的結果令人震驚，高達90.5%的參與者認為回歸可能性「極其微弱」，甚至主張國家隊應該藉此徹底切割，全速推進由年輕球員主導的新時代。

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