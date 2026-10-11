英超｜熱刺靠蘇蘭基補時頂入1:1和曼聯　賓坦古亞領紅險爆衝突

英超第6輪賽事，曼聯主場迎戰熱刺。紅魔鬼下半場憑麥比奧莫（Bryan Mbeumo）妙射得手，其後熱刺更有賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）領紅牌被罰下場，惟曼聯最終並未能全取三分。蘇蘭基（Dominic Solanke）在補時階段的入球為熱刺扳平1:1並搶回1分。賽後，曼聯積6分排12，熱刺只有3分排第18，繼續留在降班區。



曼聯今場上半場表現慢熱，讓作客的熱刺獲得不少射門機會。

惟先打開紀錄的卻是場面較為被動的紅魔鬼，戰至73分鐘，巴西前鋒根夏（Matheus Cunha）在左路發難，皮球傳到在禁區內的麥比奧莫，他利用一個巧妙的轉身晃過對方後衛後抽射得手，曼聯領先1:0。

來到78分鐘，曼聯後衛梳爾（Luke Shaw）對熱刺中場賓坦古亞的粗野攔截感到不滿並把對方推倒在地。

賓坦古亞起身後不甘示弱，疑似用頭頂梳爾後被紅牌罰下場，導致熱刺要以10人迎戰。梳爾則被黃牌警告。雙方球員一度在場上爆發衝突。

2026年10月10日，英超第6輪賽事，曼聯主場迎戰熱刺，圖為熱刺前鋒蘇蘭基（Dominic Solanke，右）為球隊射入扳平一球後慶祝。（Reuters）

去到91分鐘，蘇蘭基接應東拿利（Sandro Tonali）的傳中頂入，為熱刺搶回一分。