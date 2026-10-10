英超｜美資TFG接手愛華頓未滿兩年　擬賣盤出售控股權

據英國廣播公司（BBC）報道，英超老牌球隊愛華頓（Everton）的班主The Friedkin Group（簡稱TFG）正在探討出售該球會；TGF完成收購愛華頓還不足兩年。



TFG於2024年完成對愛華頓的收購，據悉交易金額超過4億英鎊（約40億港元）。在過去一年優先確保愛華頓穩定、進行投資並推進新球場啟用工作之後，TFG正在為球會物色新的投資方，不排除出售控股權的可能。

這家美國資方在聲明中指出：

「TFG接手愛華頓時，球會正面臨巨大的財務不確定性，以及場內外的重重挑戰。當務之急是提供必要的穩定性、資金投入與支持，以確保球會的未來，這包括協助建成那座向球迷承諾已久、且他們理應擁有的新球場。」

愛華頓在2025年開始使用新主場希德球場（Hill Dickinson Stadium）。（路透社）

「如今，隨着這些基礎逐步確立，現在正是規劃愛華頓下一篇章的適當時機。我們只會考慮那些我們堅信能夠妥善管理球會的潛在投資方，他們必須有能力帶領球會繼續前進，並在現有發展勢頭的基礎上更進一步。」

聲明繼續寫道：

在整個過程中，TFG的重心將保持不變。我們將全力支持球會在賽場上取得成功，並繼續致力於為球會所服務的社區帶來積極影響。

轉會策略與球迷產生分歧

鑑於近期的種種動盪，TFG決定探索出售球會的消息並不令人意外。就在今夏轉會窗口臨近結束時，球會曾試圖出售備受看好的年輕球員夏里遜岩士唐（Harrison Armstrong），這一舉動引發球迷強烈的不滿。

愛華頓潛力球員夏里遜岩士唐（左）。（路透社）

儘管愛華頓最終取消了這筆交易，但隨後將比圖（Beto Betuncal）和伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）出售的舉動，依然令球迷憤怒。這一操作導致愛華頓陣中僅剩下一名正印前鋒，即23歲的法國球員泰亞路巴利（Thierno Barry）。

此外，愛華頓主帥莫耶斯（David Moyes）也透露，他自21個月前重掌球會帥印以來，從未與TFG董事長丹費堅（Dan Friedkin）見面和交談過。這些情況加深了球迷的印象，即TFG實際上是「齋講唔做」式的老闆。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】