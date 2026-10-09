英超｜將帥發聲撐曼城　未受財政違規風波影響專心作客利物浦

英超本周重開即有焦點大戰上演，由利物浦主場迎戰曼城。適逢曼城早前被英超獨立委員會裁定多達114項財務違規指控成立，恐面臨扣分甚至逐出聯賽的極端風險。不過曼城主帥馬列斯卡（Enzo Maresca）與當家神鋒夏蘭特（Erling Haaland）國際賽期完結後首次回到球會訓練時，被傳媒拍到表現輕鬆。兩人向鏡頭豎起大拇指，表明全隊並未受風波影響，正全力備戰周日作客利物浦。



在最新的訓練中，傳媒拍到馬列斯卡駕車駛入球隊基地時心情大好，主動對鏡頭豎起大拇指。馬列斯卡受訪談及球隊未受外界噪音干擾，「我個人非常冷靜。球會已經明確表態，我們對球會完全信任。我們理解外界的各種議論，但現在的重點是控制我們能控制的事情，而我們只能控制足球本身。」馬列斯卡直指全隊目前只有一個目標——如何在晏菲路球場擊敗利物浦。

主帥馬列斯卡發聲相信球會，專心作客利物浦。（資料圖片／路透社）

曼城近期被英超指控過去9年存在115項財務違規，其中114項罪成，曼城隨即提出上訴，並呼籲全體職球員信任球會，但潛在的處罰可謂毀滅性。有消息指曼城可能面臨的最高刑罰，包括大幅扣除聯賽積分甚至降班，勢必引發外界對陣中頂級球星去留的隱憂。夏蘭特為首的一眾球星或觸發解約條款，未必會選擇留隊陪球隊東山再起。

面對外界議論，夏蘭特打破沉默：「我很關心球迷，因為我自己也是球迷。我能感同身受，這就是答案。」同時夏蘭特呼籲隊友：「我們必須團結一心，互相扶持，保持積極的心態。無論生活中發生什麼，我們都要保持微笑。」

哥迪奧拿呼籲球隊「團結一致」。（資料圖片／路透社）

曾帶領球隊贏得6次英超冠軍和1次歐聯冠軍的功勳主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）亦發聲力撐藍月亮：「我想讓全世界每一位曼城球迷都知道，我在這裏，比以往任何時候都更加堅定。」哥迪奧拿預計將出席下周曼城對陣巴黎聖日耳門的歐聯分組賽，這將是他自夏天離開以來首次重返伊蒂哈德球場。

曼城前主帥哥迪奧拿表態「比以往任何時候都更加堅定。」下周將重返伊蒂哈德。（資料圖片／路透社）

曼城或面臨利物浦球迷襲擊巴士 默西塞德郡警方做足應對

夏蘭特預計晏菲路球場的氣氛將比平常更不友善。網絡上已經流傳一則帖文，邀請主場球迷在當地時間下午4點30分（比賽開始前數小時），在體育場附近參加「巴士歡迎」活動，帖文內容公然鼓勵參與者攜帶旗幟、橫幅、煙火、信號彈等物品。

曼城球隊巴士多次作客晏菲路時受到利物浦「熱烈歡迎」。（資料圖片／Getty Images）

該行動已經引起當地警方注意，相關部門表示會制定適當的警務計劃。此前曼城隊巴多次成為利物浦球迷襲擊目標，2018歐聯8強首回合賽前，曼城巴士賽前曾遭極端利物浦球迷以煙花、罐頭及水樽圍剿襲擊。2014年和2022年亦有球迷向車輛投擲物品。