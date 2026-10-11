WTT中國大滿貫︱王曼昱輕取佐藤瞳奪雙冠　男單松島輝空激戰封王

緊接名古屋亞運後上演的乒乓球WTT中國大滿貫，女子單打賽事爆出不少冷門賽果，繼帶病上陣的頭號種子孫穎莎32強不敵世界排名101位的泰國球手帕拉南，日本削球好手佐藤瞳亦一路過關，連贏中國小將劉子菱、8號種子德國球手雲達（Sabine WINTER）、另一中國女將朱思冰，周六下午4強戰以4：1擊敗國乒主力成員陳幸同，晉級周日上演的決賽。冠軍戰遇上今屆亞運3金得主王曼昱，佐藤瞳終於倒下，以較大比數0：4敗陣。



WTT中國大滿貫︱王曼昱4：0挫佐藤瞳奪冠，連贏女單、女雙兩項冠軍。（新華社）

WTT中國大滿貫，孫穎莎女單32強意外出局下，冠軍希望落在國乒另一主力王曼昱身上。這位名古屋亞運女單、女雙、女團3金得主未有令主場球迷失望，周六（10日）中午先夥拍蒯曼，在女雙決賽以3：1擊敗日本組合張本美和/早田希娜贏得冠軍，繼而在周六傍晚的女單準決賽再勝張本美和。

WTT中國大滿貫︱日本削球好手佐藤瞳勇闖決賽，0：4不敵王曼昱獲亞軍。（WTT微博）

周日上演的女單決賽，王曼昱面對另一日本球手佐藤瞳，未因對方擅長削球而打亂節奏，以11：2、11：8、11：3、11：9直落4局贏出，而且其中兩局以大比數獲勝。賽後王曼昱保持一貫謙遜，她表示：「今天這個冠軍意義非凡」，還指出：「這次比賽對自己的鍛煉和磨煉是很少見的，所以我也非常激動。這一路過來，無論是半決賽、決賽，還是前面的比賽，打了很多外戰，整體表現還是不錯。」

WTT中國大滿貫︱王曼昱稱：「今天這個冠軍意義非凡」。（新華社）

王曼昱在今次中國大滿貫女單賽事的6場比賽中，除了16強對石洵瑤是國乒隊友外，其餘5場均是其他國家選手，王曼昱成功頂住壓力，8強4：0挫韓國的申裕斌，4強4：1勝張本美和。決賽4：0橫掃佐藤瞳後，王曼昱形容：「對陣削球手自己一直打得非常心酸，今天能夠在北京主場一直感受大家為我加油，也能感受一些力量」。

WTT中國大滿貫︱王曼昱周六夥拍蒯曼贏得女雙冠軍，周日再在女單決賽勝出。（新華社）

王曼昱更指出，能夠長線作戰而保持上佳狀態，有賴體能教練的幫助，坦言中國大滿貫賽事「身心上是非常疲勞的」，因此特別多謝體能教練，以及教練馬琳、任浩的指導和鼓勵。

WTT中國大滿貫︱松島輝空準決賽勝國乒周啟豪。（WTT微博）

男子單打方面，由日本「新世一」球手松島輝空與中華台北的林昀儒爭冠。林昀儒周五晚在混雙決賽夥拍鄭怡靜以2：3不敵韓國組合申裕斌/林鐘勳獲得亞軍，單打方面亦一路闖關，周日中午在準決賽與巴西的卡達雲路激戰7局，以4：3驚險過關。今午松島輝空與中國的周啟豪亦要打6局才以4：2晉級。

WTT中國大滿貫︱林昀儒今次賽事繼混雙後，單打同獲亞軍。（WTT微博）

松島輝空在決賽以11：7、11：9先贏兩局，韌力十足的林昀儒隨即以11：7、11：8、11：5連贏3局反超前。關鍵的第六局戰情緊湊，松島輝空領先4：0被追上，雙方戰至7：7時，松島連贏4分，局數追至3：3平手。決賽第7局，松島輝空一度拋離6：0，林昀儒連追5分，追至5：6只落後一分，松島再度發力拉開至8：5，並一路維持優勢，以11：9鎖定勝局，4：3擊敗林昀儒封王。

WTT中國大滿貫︱松島輝空決賽擊敗林昀儒封王。（WTT微博）