WTT中國大滿貫｜王曼昱女單女雙同晉級　周啟豪男單零封張本智和

2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽8日繼續進行。中國選手王曼昱一日雙賽，晉級女單八強和女雙四強；周啟豪橫掃日本選手張本智和，晉級男單八強。



當日，女單賽場上演三場中國隊「打吡」。王曼昱經過五局鏖戰，以8：11、11：7、11：8、14：16、11：7戰勝石洵瑤。接下來，王曼昱將迎戰韓國選手申裕斌，後者以3：2險勝日本選手早田希娜。

中國選手王曼昱3:2戰勝隊友石洵瑤。（新華社）

王曼昱說：

石洵瑤發揮得非常好，給我製造了非常多的困難和壓力，今天能贏下比賽還是很不容易的。

另外兩場中國隊「打吡」中，朱思冰以3：2戰勝蒯曼，王藝迪以3：1擊敗陳熠。

朱思冰說，自己此前從未戰勝過蒯曼，因此心態放得很平，只想着全力去拚。「這是自己第一次在八極場比賽，所以第一局還在適應場地的感覺和節奏。平時我們練習比較多，雙方在戰術上比較熟悉。」

王藝迪表示：「我和陳熠今天打得很精彩，但我們倆在領先的時候處理球都不好，反而是落後或平局的時候會更好。我也希望自己能通過比賽調整好心態，不要着急。」

此外，陳幸同以3：0擊敗日本選手大藤沙月，何卓佳不敵日本選手張本美和。

女雙四強當日全部產生，中國組合佔據三席。王曼昱／蒯曼以3：0戰勝隊友向俊霖／高雨欣，準決賽將對陣隊友陳熠／李益惠；王藝迪／姜依依將在準決賽中對陣日本組合張本美和／早田希娜。

男單方面，周啟豪迎戰世界排名第三的張本智和。整場比賽，周啟豪節奏連貫、攻防兼備，以11：9、11：8、11：9擊敗對手，晉級八強。

中國選手周啟豪3:0戰勝日本選手張本智和。（新華社）

周啟豪表示，此前與張本智和交手遭遇兩連敗，因此這一次在技戰術上有所調整，開局很關鍵。「我感覺他沒適應過來。」周啟豪說，

今天贏得太不簡單了，第一局和第三局都是在落後的情況下贏回來的，因為我知道如果讓他贏下一局，後面會越來越難。

另一位國乒小將溫瑞博以2：3不敵瑞典名將莫利加特（Truls Moregard），止步八強。此外，溫瑞博／袁勵岑以3：0輕鬆晉級男雙四強，準決賽將戰頭號種子、法國的勒邦兄弟（Alexis & Félix Lebrun）；梁靖崑／向鵬止步男雙八強。