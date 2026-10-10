WTT中國大滿貫｜國乒王曼昱周啟豪挺進4強　韓國組合混雙奪冠

2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽9日繼續進行，中國選手周啟豪闖入男單四強，王曼昱、陳幸同晉級女單四強；韓國組合林鍾勳/申裕斌獲得混雙冠軍。



作為國乒男隊唯一進入八強的選手，周啟豪在男單8強賽中對陣韓國名將張禹珍。最終周啟豪以4：2反勝，首次闖入四強。

中國選手周啟豪4：2逆轉韓國名將張禹珍。（資料圖片/新華社）

「跟張禹珍打還是要做好變化和調整，因為對手的技戰術特點比較突出，他一開始打得我特別難受，好多球都被他限制住了，整個局面自己處於下風。」周啟豪說，

不過在落後的情況下，我也是一分分拼，把比分咬回來，最後才能獲勝。

準決賽，周啟豪將對日本名將松島輝空，「跟他打還是全力以赴去拼，爭取贏下來」。

女單8強賽，賽事頭號種子王曼昱以4：0輕取韓國選手申裕斌。

「今天跟申裕斌打得非常精彩，自己發揮得不錯。」王曼昱說，

從技戰術上講，我們彼此非常熟悉，申裕斌最近狀態好，所以我在比賽中一直提醒自己，無論領先還是落後，都要保持耐心和專注。

王曼昱的準決賽對手是日本選手張本美和，後者4：2淘汰中國選手王藝迪。

另一名國乒女將陳幸同在先失兩局的情況下連扳四局，戰勝日本削球名將橋本帆乃香。

中國選手王曼昱4：0輕取韓國選手申裕斌。（資料圖片/新華社）

「前兩局自己手上的感覺不好，對她的旋轉不適應，後四局對她的旋轉吃得越來越準，自己也能『糾纏』住比賽，有進攻的機會也敢下手。」陳幸同說。

準決賽，陳幸同將迎戰日本另一名削球手佐藤瞳，後者4：1淘汰國乒削球手朱思冰。

我打了那麼多年比賽，都沒有見過這樣的局面（八強中有三名削球手），證明削球手也在尋求變化。在攻克削球這方面，攻球手還是有所欠缺。

陳幸同說。

混雙決賽，韓國組合林鍾勳/申裕斌3：2戰勝中國台北組合林昀儒/鄭怡靜，獲得冠軍。

女雙準決賽，中國組合王曼昱/蒯曼3：1戰勝隊友陳熠/李益惠，日本組合張本美和/早田希娜3：1戰勝中國組合王藝迪/姜依依。繼愛知·名古屋亞運會後，兩對組合將再次在決賽中相遇。