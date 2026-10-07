WTT中國大滿貫孫穎莎32強負排名101泰國球手　比賽前一晚仍在發燒

WTT中國大滿貫女單32強，爆出今次賽事最大冷門，女單世界排名第一球手孫穎莎在32強力戰4局下，以1：3不敵世界排名101的泰國球手帕拉南（Orawan Paranang）。孫穎莎賽後大方讚揚對手發揮出色，同時表示比賽前一天她還在發燒，因此身體未在十足狀態。



WTT中國大滿貫︱孫穎莎爆大冷32強負泰國球手帕拉南。（WTT微博）

今年持續受傷患困擾的孫穎莎，早前復出戰亞運，女團順利奪金，可是女單、混雙分別不敵國家隊隊友獲銀牌。國乒亞運後回國主場出戰中國大滿貫，男單兩大主將王楚欽、林詩棟均因傷退賽，但女單主力孫穎莎、王曼昱、蒯曼悉數列陣。

WTT中國大滿貫︱孫穎莎稱比賽前一晚發燒。（WTT微博）

WTT中國大滿貫︱「世一」孫穎莎32強負世界排名101泰國球手帕拉南

首圈賽事孫穎莎以3：1擊敗中華台北球手葉伊恬後，32強面對經外圍賽晉級的泰國球手帕拉南，雖然首局力戰下以11：8先下一城，但隨即以4：11、10：12、10：12不敵明顯做足功課而來的帕拉南。

WTT中國大滿貫︱經外圍賽晉級的泰國球手帕拉南，32強擊敗孫穎莎。（WTT微博）

孫穎莎：輸贏對運動員來說很正常

孫穎莎以1：3敗在世界排名低100位的帕拉南拍下，她在賽後記者會上大方讚賞帕拉南的表現，「對手發揮的非常出色，輸贏對運動員來說很正常，每個運動員都會經歷起伏和困難。」

孫穎莎在亞運女單、混雙皆獲銀牌。（路透社）

抵京後抱恙 比賽前一晚仍在發燒

孫穎莎交代自己的身體狀況時承認，「亞運會消耗比較大，亞運會結束之後我馬不停蹄，也是非常希望能夠打好北京大滿貫這一站賽事，但身體方面確實受到了一些影響。來到北京之後身體有些不舒服，包括昨天晚上還在發燒，今天雖然退燒了但場上的表現還是不夠理想。」

孫穎莎。（路透社）

莎莎續稱：「目前我的身體狀態還在可控的範圍內，我會積極配合治療，希望大家多給一些鼓勵，不要過度擔心。我會以最快的時間去恢復和調整，以最飽滿的狀態迎接下一站在法國舉行的WTT蒙彼利埃冠軍賽。」