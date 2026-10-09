WTT中國大滿貫｜韓國申裕斌生涯首挫早田希娜　揭關鍵竟是飲奶茶

【WTT中國大滿貫】對於22歲的韓國乒乓球「一姐」申裕斌而言，日本名將早田希娜過去猶如一座無法逾越的大山。雙方此前累積9度交手，申裕斌苦吞全敗，特別是巴黎奧運銅牌戰以2：4負早田無緣頒獎台，更成為韓國女孩心中的一大遺憾。不過在2026 WTT中國大滿貫女單16強賽事中，這條宿命防線終於被衝破。



兩人今場對決過程尤其激烈，前三局均戰至「刁時」。首局申裕斌在5：1開局優勢下，遭早田希娜反超至12：10先失一局。次局申裕斌在局尾9：10下連得兩分成功挽救局點，最終以13：11追回一局。第三局戰況如出一轍，雙方比分交替上升再度戰至「刁時」，申裕斌頂住壓力以12：10再下一城，局數反超前2：1。

WTT中國大滿貫女單16強，申裕斌3：2勝早田希娜。（微博＠WTT世界乒聯）

早田第四局以11：6追和總局數，進入決勝局，申裕斌進攻更加果斷，在關鍵分搏殺得手，最終以11：9鎖定勝局，局數3：2險勝晉級8強。獲勝一刻申裕斌壓抑不住情緒激動落淚，終於實現生涯首次戰勝早田希娜，這一場勝利她等待了整整10次對決。

賽後接受訪問時，申裕斌已收起淚水，恢復一貫活潑本色，被問及今仗能戰勝宿敵的秘訣時，她笑稱關鍵竟然是「中國奶茶」。申裕斌受訪時更即場展現中文，甜笑著說：「楊枝甘露，好喝，好喝！」網民更在場外影到申裕斌與混雙搭檔林鐘勛一同出外拿奶茶外賣。上年申裕斌來中國參加WTT大滿貫時已經表達過對奶茶的喜愛，她一般點低咖啡因奶茶，偏愛芒果芝士以及楊枝甘露。

除了女單取得重大突破，申裕斌在混雙項目同樣表現亮眼，夥拍林鐘勛出戰混雙準決賽，以3：1戰勝日本新星組合張本美和／松島輝空，晉級決賽。申裕斌／林鐘勛今晚8時15分將與中華台北組合林昀儒／鄭怡靜爭奪混雙金牌。