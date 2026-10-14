歐聯｜阿仙奴３：０里爾　曼聯作客０：２馬體會

歐聯當地周二（10月13日）賽事，阿仙奴以3：０擊敗里爾；同時間作賽的曼聯，作客以０：2負於馬德里體育會。



阿仙奴對里爾的賽事，兩軍於上半場互交白卷。換邊後，祖利安添巴（Jurrien Timber）於64分鐘取得入球，為阿仙奴打破僵局。3分鐘後，伊比爾治伊斯（Eberechi Eze） 為阿仙奴擴大領先優勢。至71分鐘，布卡約沙卡（Bukayo Saka）將比數改寫至3：０，里爾至完場未能破蛋。

馬體會對曼聯的賽事，開賽僅1分鐘，柏保路巴里奧斯（Pablo Barrios）在阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）助攻下，為馬體會先開紀錄。換邊後，約羅（Leny Yoro）於74分鐘領紅被逐離場，曼聯踢少一人。至79分鐘，盧卡文（Ademola Lookman）建功，助馬體會以2：0擊敗對手。

同日歐聯賽事結果

朗斯 ０：２ 士砵亭

沙巴FC ２：０ 布拉格斯拉維亞

阿仙奴 ３：０ 里爾

馬德里體育會 ２：０ 曼聯

加拉塔沙雷 １：４ 巴塞隆拿

國際米蘭 ３：４ 布魯日

RB萊比錫 １：０ 燕豪芬

維京 ３：３ 拜仁慕尼黑

維拉利爾 ３：１ 拿玻里