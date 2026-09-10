歐聯｜阿仙奴隊長奧迪加特走出低潮　轟「世界波」領軍勝拿玻里

歐聯新一季聯賽階段，阿仙奴首輪旗開得勝，隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）下半場75分鐘轟入「世界波」，以1：0險勝意甲球會拿玻里全取3分。



阿仙奴上季歐聯決賽互射十二碼飲恨，屈居亞軍，奧迪加特飽受傷病影響，狀態下滑，各項賽事出場36次，僅獲1入球7助攻。

奧迪加特上季飽受傷病影響，今季季初狀態神勇。（Retuers）

奧迪加特狀態在世界盃時回升，同時作為挪威隊長率隊闖入8強，貢獻4次助攻。回歸球會後，季初5場賽事已攻入4球，包括在酋長球場2：1反勝車路士的致勝球，以及今仗作客拿玻里的全場唯一入球。

阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後讚揚愛將，「奧迪加特的入球確實影響了比賽結果，能扭轉戰局正是我們對進攻球員的期望，而他今日再次做到這點。」他續稱：「近日他更常在比賽身處關鍵位置，他現在有一種洞察能力，知道皮球去向。」

奧迪加特為阿仙奴攻入奠勝球。（Retuers）

阿仙奴此役展現出強大掌控力，兵工廠全場取得高達26次射門，是自2003／04球季以來在歐聯單場比賽射門次數最多一次，預期入球值亦高達4.05，對手拿玻里只得0.22。然而拿玻里防線退得較深，加上槍手鋒線亦多次浪費良機，比賽遲遲未開記錄。

阿迪達賽後大讚奧迪加特。（Retuers）

沙卡（Bukayo Saka）單刀射高，軒卡派爾（Piero Hincapie）門前近射同樣高出，馬連奴（Mikel Merino）門前頭槌又被拿玻里門將阿歷斯美列特（Alex Meret）以神速反應托出。期間阿仙奴防線曾受考驗，拿玻里中場迪布尼（Kevin De Bruyne）遠射令大衛拉耶（David Raya）甩手，完場前迪布尼門前橫傳，可惜沒有隊友接應。比賽直至下半場中後段，才由奧迪加特以一記世界波攻破拿玻里球門。