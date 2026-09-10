歐聯｜利物浦麥亞里士打稱未獲球會斟續約　首仗即用入球證明價值

利物浦在歐聯新一季聯賽階段首場比賽中，在先失一球的劣勢下，藉中場球員麥亞里士打（Alexis Mac Allister）遠射建功，以2：1反勝馬德里體育會。麥亞里士打今仗用一記關鍵入球證明自己價值，力爭與球會續約。



賽前自爆未獲續約 見隊友獲新約高興也心酸

麥亞里士打賽前記者會坦承，對於今夏未獲球會提供新合約感到非常傷心，同為中場的蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）與賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）則先後獲延長合約。麥亞里士打直言：「每個人都能看到，我每天在訓練和比賽中都為球會付出百分百努力。當然，像所有人一樣，我也會發揮出色，也會發揮失常，但我總是拼盡全力。看到他們兩個續約，我非常高興，因為他們值得擁有這份合約。與此同時，我沒拿到也讓我有點難過。當然，現在還來得及。」

麥亞里士打賽前表示，未獲續約很難過。（路透社）

兩年前沙拿（Mohamed Salah）同樣公開表示對未獲新約感到「失望」，之後談判僵局出現突破，沙拿如願留在利物浦。不過沙拿當時合約僅剩餘6個月，而麥亞里士打的合約直至2028年夏天才屆滿。

麥亞里士打深愛紅軍無意轉會 「我熱愛這家球會」

今夏麥亞里士打不乏離開機會，包括皇馬與曼城等豪門曾傳出對他有意，他出於熱愛留下，「我熱愛這家球會與這裏的球迷。我非常清楚這是一間了不起的球會，這座城市也擁有非常特別的魅力，我喜歡生活在這裏。今年夏天我本來有機會離開，但我認為現在我就在合適的球會。」

麥亞里士打因喜愛利物浦，放棄今夏離開機會。（路透社）

麥亞里士打2023年7月由白禮頓轉投利物浦，雙方簽下5年合約，隨即成為紅軍2024/25賽季勇奪英超冠軍的核心功臣，更在提前4輪奪冠、5：1大勝熱刺的關鍵戰中取得入球，全季各項賽事累積7球進帳。之後利物浦經歷了一個失望的賽季，僅獲聯賽第5，麥亞里士打上陣多達55場，較奪冠賽季還要多6場，但入球與助攻數據有所下滑，表現未達預期，成為高層對續約持觀望態度的其一原因。

利物浦主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）解釋稱：「每個人都有各自的合約情況。重要的是他想留在這裏。我們在一起的時間不長，但他一直是一位重要的球員，我對他的評價很高。我們還有很多時間來討論合約情況。」

麥亞里士打深知唯有場上表現才能打動高層，「我們一起贏得了聯賽冠軍，一起經歷了艱難時期，我總是盡我所能，所以我們拭目以待吧，我不認為我需要證明什麼，但我必須展現出我的能力水平，希望事實如此。」

儘管賽前表達不滿，但麥亞里士打即時為球迷送上定心丸，「球迷們不用擔心，我會一直拼盡全力，直到我離開這裏。」

麥亞里士打盼用入球證明自身價值。（路透社）

剛續約的蘇保斯拉爾先替球隊扳平，麥亞里士打則轟入反勝一球，慶祝時他展示利物浦隊徽，繼續表忠。在對馬體會一役貢獻精彩表現，無疑為自己爭取到更多談判籌碼。伊拉奧拿賽後讚揚兩名中場球員表現，以此來迴避麥亞里士打續約話題：「我們的中場球員會進入禁區，機會就在他們身邊，有利於我們在進攻端的發揮。」

麥亞里士打賽後將焦點重回比賽本身：「這是一場精彩的反勝。我認為上半場我們踢得非常好，失球是因為我們準備不足，防守不夠到位。下半場開局也很棒，我們射入了第二球，這很不錯。總的來說，這是一場非常精彩的比賽。結果令人欣慰，現在我們必須考慮下一場比賽了。」