陳曉藝世界青少年空手道錦標賽個人形奪銅　劉慕裳感動見證歷史

2026世界青少年空手道錦標賽一連5日在波蘭別爾斯科-比亞瓦（Bielsko-Biała）上演，15歲的陳曉藝在女子青少年個人形項目獲得銅牌，為香港摘下史上首面空手道青少年世錦賽獎牌。



陳曉藝（左3）在女子青少年個人形項目獲得銅牌。（WKF）

香港以往從未有選手能夠在空手道青少年世錦賽踏上頒獎台，出戰女子青少年個人形（Cadet Kata Female）項目的陳曉藝首圈輪空，之後分別擊敗越南、意大利及亞美尼亞選手晉身4強。陳曉藝在準決賽以「岸本公相君」應戰，西班牙選手加西亞（Candela Peña García）使出「北谷屋良公相君」以5：0獲勝，在賽事不設季軍戰下，陳曉藝收穫銅牌。加西亞最終在決賽再下一城，擊敗埃及選手Jana Kassem贏得冠軍。

陳曉藝比賽時英姿。（中國香港空手道總會）

陳曉藝為香港摘下史上首面空手道青少年世錦賽獎牌，迎來歷史性突破。此外，兩位港將黃建灝、黃溢牽亦分別在男子青少年個人形（Cadet Kata Male）及男子青年個人形（Junior Kata Male）項目獲得第五名，只差一步與獎牌擦身而過。

劉慕裳親身見證陳曉藝獲獎的歷史一刻。（IG）

「大師姐」劉慕裳感動現場見證：「多年來的夢想成真，心頭一暖」

香港隊「大師姐」劉慕裳（Grace）剛在亞運獲得空手道個人形銀牌後，以運動員委員會成員身份到波蘭觀戰，親身見證「小師妹」陳曉藝獲得青少年世錦賽獎牌，並在社交媒體以長文祝賀。Grace憶述自己15年前首次參賽的情境，當時她在銅牌戰以2：3落敗得第五名，她說：「多年來我一直希望香港有選手能夠在個人形或組手獲獎，這刻終可見證夢想成真，真是感到心頭一暖。」

劉慕裳同時鼓勵其他有份參賽的香港小將「繼續努力」，並大讚陳曉藝勤力用功，「我親眼看到她的付出，就算網上訓練因香港與美國之間有時差，她仍願意留在道場訓練至凌晨1時。能夠見證決心和努力帶來這個美麗時刻，真是極具啟發性。」