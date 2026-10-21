歐聯拜仁迎戰阿仙奴缺奧利斯　卡尼呼籲隊友挺身而出期待再戰槍手

【足球】德甲冠軍拜仁慕尼黑將在香港時間星期四（10月22日）凌晨進行的歐聯賽事中迎戰英超冠軍阿仙奴，但狀態正佳的翼鋒米高奧利斯（Michael Olise）停賽缺陣。



米高奧利斯在上一場與挪威球隊維京（Viking）3：3打和的比賽中，在一分鐘內連續領到兩張黃牌，因此將缺席這場比賽。

拜仁邊鋒米高奧利斯（紅）最終兩黃變一紅罰下場。（Reuters）

米高奧利斯當時因犯規吃到一張黃牌，在遭到維京隊長特里皮奇（Zlatko Tripić）的言語挑釁後，他將球擲向對方頭部，因此兩黃變一紅被罰下場。

拜仁的英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane）認為，球隊肯定會受到米高奧利斯缺陣的影響，但他也呼籲其他球員挺身而出。

哈利卡尼說：

失去隊內最重要的球員之一，球隊肯定會受到影響。但這時候就需要其他人站出來，證明自己能夠把握機會。

「我們經常談論陣容的深度，也經常強調每個人都必須為屬於自己的時刻做好準備。無論誰上場，都必須做好準備。」

憑上賽季的出色表現，米高奧利斯已躋身金球獎熱門候選人之列。他本賽季延續火熱的狀態，在各項賽事出戰10場，攻入9個進球並送出5次助攻。

由於穆斯亞拿（Jamal Musiala）受到傷病困擾，而基拿比（Serge Gnabry）和蘭納特卡爾（Lennart Karl）均未能發揮最佳水平，米高奧利斯與表現穩定的哈利卡尼承擔球隊大部分的進攻重任。

不過，拜仁在上周末6：1大勝RB萊比錫（Leipzig）的德甲聯賽中，哥倫比亞球星路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）上演帽子戲法及貢獻一次助攻，走出開季表現慢熱的陰影，也為拜仁這場大戰阿仙奴注入信心。

拜仁球星路爾斯迪亞斯（中）打入球會在比賽中的第四個入球。（Reuters）

哈利卡尼：期待與阿仙奴交手

雖然哈利卡尼在2023年從英超球會熱刺轉投拜仁之前，已多次與阿仙奴交手，但他來到慕尼黑後，也不乏和槍手碰頭的機會。

2023至2024賽季，拜仁在歐聯8強兩回合的較量中以一球優勢淘汰阿仙奴。不過，在上賽季的歐聯賽事中，拜仁卻以1：3不敵槍手，整場比賽亦處於下風。

拜仁球員哈利卡尼。（Reuters）

隨着國內聯賽和國際賽事接踵而至，哈利卡尼指出，他還沒來得及與阿仙奴球員互致問候，「我們在之前的國際比賽日有稍微聊過，也知道這場比賽即將到來。不過現在大家都太忙了，畢竟每三天就有一場比賽，實在沒時間互相發訊息。」

哈利卡尼說，球隊也很期待與阿迪達（Mikel Arteta）執教的阿仙奴交鋒。他說：「這是一場重要的比賽，我們將對陣歐洲最優秀的球隊之一。面對這樣的比賽，我們必須享受這樣的時刻。」

我們與最優秀的球隊之一較量，而且是在自己的主場作戰。有球迷的支持，有現場的氣氛，這將是一個特別的夜晚。

阿仙奴在上賽季歐聯決賽互射十二碼不敵法甲的巴黎聖日耳門（PSG）落敗。本賽季，他們開局強勢，在各項賽事11場比賽中贏下10場。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】