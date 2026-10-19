英超｜阿迪達嘆森林「聖誕樹」防守陣密不透風　馬度基成砍樹關鍵

撰文：胡卉忻
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英超第7輪賽事，阿仙奴作客諾定咸森林城市球場（The City Ground），面對主隊嚴防死守，兵工廠全場坐擁高達74%的壓倒性控球率，卻在長達80分鐘內完全無法撕破對手防線。全場比賽，阿仙奴轟9腳射門竟僅得1次命中目標，唯一一次射正則由下半場後備登場的馬度基（Noni Madueke）打破僵局，助阿仙奴以1：0驚險戰勝對手，全取3分。

阿仙奴從開波第1分鐘起已反客為主掌控球權。惟面對森林領隊加士拿（Oliver Glasner）排出的3-4-2-1防守陣式，兵工廠在中路滲透幾乎停滯。反觀森林全場控球率不足三成，錄得14次射門、2次中目標，兩項數據優於客軍。戰至補時，不甘落敗的森林展開瘋狂反撲，老將基斯活特（Chris Wood）禁區內起腳遭封阻，巴西球員梅里路（Murillo）射門高出，前鋒利安戴納（Liam Delap）獲半單刀機會，射門之際阿仙奴後衛干沙（Ezri Konsa）剷截化解，阿仙奴艱難保住清白之身。

落敗的諾定咸中目標射門數多於阿仙奴，並且在傷停補時階段頻繁製造出入球威脅。（Reuters）

對於球隊整場進攻效率偏低，阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後並未迴避問題：「我們早料到開賽前20至30分鐘很難取得入球，因為森林訓練有素。他們在禁區前排了一棵『聖誕樹』，完全沒有踢球的空間。面對這種防守，你必須傳得極度精準俐落，否則，你就必須在對方禁區內製造混亂。」阿迪達承認，隨着比賽時間流逝，球員在場上難免感到焦躁：「比賽拖得越久，焦慮感就越升級，這時必須轉變打法。幸運的是，我們最終攻入了關鍵入球。」

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破局轉捩點出現在阿迪達半場休息時的果斷調整。阿仙奴今仗正選起用伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）擔任進攻中場，但伊比爾治伊斯發揮不佳。半場結束，阿迪達毫不猶豫作出調動，由突破能力極強的翼鋒馬度基入替。換人立竿見影。馬度基登場後被賦予拉開左路闊度的指令，迫使森林原本收窄在禁區中央的「聖誕樹」防線向外拉扯。戰至80分鐘，僵局終於打破，馬度基帶入大位後起腳射入，這是阿仙奴全場唯一一次命中目標的射門，一擊斃命。全取3分後，阿仙奴7戰6勝1負積18分，穩居英超積分榜次席，繼續以3分之差緊追開季全勝的曼城。

英超第7輪，馬度基一球定江山，阿仙奴作客1：0險勝諾定咸森林。（Reuters）

馬度基在9月國際賽期遭英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）棄用，阿迪達則對他表示讚賞，「馬度基，你看我，臉上帶着笑容，因為他是一個特別的人，他在更衣室內外都非常受人喜愛，他與人交流、溝通的方式受到歡迎。我認為休息過後，他展現出了不同的一面，一種更高層次的憤怒，一種更高層次的信念，他的行動也更加果斷，他現在在比賽中變得更加關鍵，這正是我們對他這樣的球員所期待的。」

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